Ośmiolatka zgubiła się wracając ze szkoły. Z pomocą przyszedł dzielnicowy Data publikacji 24.02.2025 Powrót Drukuj Wystraszoną i zapłakaną dziewczynkę na jednej z ulic Świebodzina zauważył, młodszy aspirant Michał Obała. Natychmiast zareagował. Zatrzymał się i spytał, czy nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że samodzielnie wracająca ze szkoły, ośmiolatka zgubiła się w mieście. Dzięki interwencji policjanta uczennica szybko wróciła do domu, pod opiekę mamy. Niemiła przygoda zakończyła się szczęśliwie.

Policjanci w trakcie służby zwraca uwagę na otoczenie. Jest to nawyk pochodzący z patroli, obchodów, gdzie wyszukuje się zagrożeń i osób potrzebujących pomocy. Szczególną uwagę na otoczenie zwracają dzielnicowi, którzy powinni dobrze znać swój rewir. Służba dzielnicowego również cechuje się szczególną empatią, ponieważ musi on umieć nawiązywać kontakt ze społeczeństwem.

Dokładnie takim dzielnicowym jest młodszy aspirant Michał Obała ze świebodzińskiej komendy. Wracając ze swojego rewiru, zauważył stojącą na chodniku małą dziewczynkę, która ewidentnie była wystraszona i zapłakana. Mundurowy zatrzymał się i ustalił, że dziewczynka zgubiła się w mieście. Dostała od rodziców zgodę, na to, by samodzielnie wracać ze szkoły i po zajęciach odwiedzić w domu swojego kolegę. Po wizycie u znajomego uczennica ruszyła do domu. Nie znała jednak drogi, nigdy nie szła nią sama. Wystraszyła się i zgubiła. Nasz dzielnicowy szybko ustalił jej adres i odwiózł wystraszoną dziewczynkę do domu, gdzie przekazał ją mamie. To, co dla jednych może wydać się drobnostką, dla innych może być poważną sprawą. Szczególnie kiedy ma się osiem lat. Na szczęście cała sytuacja miała szczęśliwy finał.