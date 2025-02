„Odbierak” zatrzymany w Zabrzu przez częstochowskich kryminalnych. 25-latek został tymczasowo aresztowany Data publikacji 24.02.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie wytypowali i zatrzymali na terenie Zabrza młodego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. 25-latek oszukał 85-letnią seniorkę na pół miliona złotych. Mundurowi ustalili, że mężczyzna w całym procederze pełnił funkcję „odbieraka”. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Oszustwa popełniane tzw. metodami na wnuczka czy na policjanta są wyjątkowo bezwzględne. Oszuści wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, "grają" na emocjach, nie mają żadnych skrupułów. Dlatego policjanci wykorzystują wszelkie dostępne metody, które mogą przysłużyć się do ustalenia i zatrzymania przestępców.

11 lutego br. częstochowscy kryminalni przyjęli zgłoszenie dotyczące oszustwa metodą „na policjanta”. Pokrzywdzona 85-latka w wyniku tego przestępczego procederu straciła pół miliona złotych. Sprawą natychmiast zajęli się częstochowscy kryminalni. Z ich ustaleń wynikało, że tym razem mieszkanka Częstochowy uwierzyła oszustowi, który podając się za policjanta przekonał kobietę, że jej syn miał wypadek i natychmiast potrzebne są pieniądze, by wyszedł za kaucją z aresztu. Kobieta zgodnie z poleceniami oszusta przekazała rzekomemu policjantowi pół miliona złotych, które posiadała w domu. Dopiero następnego dnia, gdy zadzwoniła do wnuka i zapytała co z jego tatą, okazało się, że jej syn jest w domu, a ona... została oszukana.

Policjanci natychmiast podjęli czynności w celu ustalenia i zatrzymania sprawcy. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej po kilku dniach w ich ręce wpadł nieposiadający stałego miejsca zamieszkania 25-latek. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych w jednym z mieszkań na terenie Zabrza.

Podejrzewany o oszustwa 25-latek został jeszcze tego samego dnia przewieziony do częstochowskiej komendy, a w piątek do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dokonania oszustwa metodą „na policjanta”. Decyzją sądu zatrzymany trafił na trzy miesiące za kraty. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Częstochowscy policjanci wciąż przestrzegają przed oszustwami metodą „na policjanta”. podkreślają, że nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto.

Apel kierowany jest nie tylko do seniorów, ale przede wszystkim do ich bliskich, by informować i uczulać najstarszych członków rodzin, a także przestrzegać przed różnego rodzaju przestępczymi technikami czyhającymi nie tylko na seniorów.