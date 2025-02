120 000 porcji narkotyków i 3 miesiące aresztu Data publikacji 24.02.2025 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 41-letniego obywatela Ukrainy, który posiadał znaczną ilość narkotyków. Zabezpieczone substancje chemiczne to m.in. marihuana, klefedron i Alfa PVP występujący pod nazwą zombie lub flakka. Za posiadanie ponad 120 tys. porcji zakazanych środków sprawca usłyszał zarzuty i trafił na trzy miesiące do aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara nawet 10 lat więzienia. Taka sama kara grozi za udzielnie narkotyków.

Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zdobyli podczas swojej pracy informację o mężczyźnie, który miał mieć sporą ilość narkotyków. Policjanci w miniony czwartek tuż przed południem pojechali sprawdzić adres jednego z hosteli na terenie dzielnicy Jasień, gdzie mężczyzna miał przebywać. Po wejściu do pokoju funkcjonariusze poczuli intensywny zapach marihuany, który nie pozostawił wątpliwości. Policjanci wylegitymowali 41-latka i przeprowadzili kontrolę. Szybko się okazało, że marihuana nie jest jedyną zakazaną substancją, jaką przechowuje w pokoju mężczyzna. Podczas czynności kryminalni znaleźli i zabezpieczyli woreczki i słoiki m.in. z marihuaną, haszyszem oraz klefedronem. Na miejscu pracowali też policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej z komisariatu przy ul. Kartuskiej 245B, a także technik kryminalistyki. Funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Całość narkotyków została zabezpieczona i przekazana do dalszych badań biegłemu sądowemu. Po zakończonych czynnościach zatrzymany 41-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Zgromadzone przez policjantów dowody oraz sporządzona opinie biegłego sądowego z zakresu fizykochemii pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków, a także ich udzielania. Przeprowadzone badania wykazały, że zabezpieczona marihuana, haszysz, klefedron oraz Alfa PVP występujący też pod nazwami zombie, flakka, gruz, wystarczą, aby sporządzić 120 000 porcji konsumpcyjnych narkotyku. Dalej sprawcą zajął się prokurator, a następnie sąd, który przychylił się do wniosku o środek zapobiegawczy i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

