Policjanci zatrzymali oszusta, który wyłudził 100 tysięcy dolarów

Sokólscy policjanci wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo "na wnuczka". Pokrzywdzona przekazała oszustom 100 tysięcy dolarów. Kryminalni ustalili, że 25-latek w całym procederze pełnił funkcję "odbieraka". Obywatel Ukrainy usłyszał już zarzut oszustwa i decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Sokółki i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali podejrzanego o oszustwo "na wnuczka". Do zdarzenia doszło w styczniu w gminie Dąbrowa Białostocka. Na telefon stacjonarny 80-latki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę. Podała dzwoniącej swój numer komórkowy dla lepszej jakości rozmowy. 80-latka sądziła, że rozmawia z wnuczką, która twierdziła, że na przejściu potrąciła młodą 24-letnią kobietę, która właśnie jest operowana. W tle słyszała również głos mężczyzny podającego się za prokuratora. Powiedział jej, że wnuczce grozi więzienie i aby uwolnić się od niego trzeba wpłacić dużą kwotę pieniędzy. Seniorka przyznała, że w domu posiada pieniądze, a po gotówkę miał przyjechać rzekomy adwokat. Rozmowa z oszustami trwała ponad godzinę, w tym czasie pod posesję podjechała taksówka, z której wysiadł młody mężczyzna. Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami 80-latka przekazała mu kosmetyczkę z pieniędzmi w kwocie 100 tysięcy dolarów i wróciła do domu. Seniorka, chcąc upewnić się co z wnuczką poszła do córki mieszkającej obok. Wtedy dowiedziała się, że została oszukana.

Pracujący nad sprawą mundurowi ustalili tożsamość oszusta, który pełnił funkcję "odbieraka". To właśnie 25-letni obywatel Ukrainy przyjechał taksówką pod dom seniorki i to jemu kobieta przekazała pieniądze. Mężczyzna został zatrzymany w Szczecinie w miniony wtorek. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sokółce zarzutu oszustwa. 25-latek decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.