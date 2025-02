Policjanci nie dopuścili do nielegalnych wyścigów Data publikacji 24.02.2025 Powrót Drukuj Proszowiccy policjanci zapobiegli nielegalnym wyścigom, które organizowały się w sobotni wieczór na terenie miejscowości Posądza, z udziałem około 40 pojazdów „sportowych”, gromadzących się na placu przy drodze wojewódzkiej nr W776. W działaniach wzięło udział siedem załóg WRD KMP Kraków, przeprowadzono 26 kontroli, wystawiono 18 mandatów na łączną kwotę ponad 23 tys. zł.

Nielegalne wyścigi to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Agresywna jazda kierujących biorących udział w takich wyścigach powoduje ogromne zagrożenie dla pozostałych kierowców czy innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze Policji reagują na każde takie zgłoszenie, a także sami podejmują interwencje własne wszędzie tam, gdzie dochodzi do takich zachowań na drodze.

Takie działania podjęli właśnie policjanci ruchu drogowego proszowickiej Policji st. sierż. Tobiasz Mlaskawa i post. Aleksandra Szlęk. W sobotni wieczór podczas pełnienia służby w miejscowości Biórków Mały zauważyli wzmożony ruch sportowych pojazdów, które poruszały się w kierunku miejscowości Posądza. Policjanci chcąc zweryfikować zaistniałą sytuację udali się do miejscowości, gdzie na parkingu w rejonie myjni oraz sklepu spożywczego znajdującego się przy drodze wojewódzkiej nr W776, zastali około 40 pojazdów. Policjanci natychmiast zawiadomili oficera dyżurnego jednostki oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

Około godziny 23.00 policjanci proszowickiej Policji z WRD i OPI zamknęli wyjazdy z parkingu w celi podjęcia kontroli kierujących. Na miejsce przybyło również wsparcie w postaci 7 załóg z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Podczas podjętych działań przeprowadzono 26 kontroli, nałożono na kierujących 18 mandatów karnych, na łączną kwotę ponad 23 tys. zł. Główną przyczyną kontroli był stan techniczny pojazdów.

Nielegalne wyścigi to spontaniczne, ale też zaplanowane i zorganizowane spotkania nieokreślonej liczby kierowców, które organizowane są w sposób mający gwarantować jak największą dyskrecję, aby uniknąć interwencji Policji. W wyścigach często startują samochody tuningowane, a komunikacja pomiędzy uczestnikami odbywa się za pomocą zamkniętych grup na portalach społecznościowych, aplikacji do szybkiego przesyłania wiadomości. Termin i miejsce wyścigu często są znane w ostatniej chwili, aby utrudnić Policji i innym służbom porządkowym możliwość efektywnego zareagowania. Często na miejsce wyścigów wybierane są odizolowane miejsca jak np. obwodnice, parkingi centrów handlowych, a także tam gdzie nie ma monitoringu. Wyścigi mają miejsce często w późnych godzinach nocnych. Uczestnikami nielegalnych wyścigów są najczęściej młodzi ludzie, którzy szukają adrenaliny, wyzwań oraz akceptacji w grupie. Wielu z nich to pasjonaci motoryzacji, którzy inwestują w wygląd swoich samochodów. Nieodłącznym elementem tych wyścigów są kibice, którzy pojawiają się na tych spotkaniach dla rozrywki, adrenaliny czy po prostu, aby podziwiać szybkie samochody.

Pamiętajmy!

Poprawa bezpieczeństwa leży w gestii nas wszystkich, policji, mieszkańców, samorządów i organizacji, które działają na rzecz bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, że zarówno uczestnicy, jak i widzowie, biorąc udział w takich wydarzeniach, spotkaniach przyczyniają się do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa.