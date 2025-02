Świdniccy policjanci zatrzymali 2 osoby związane z wytwarzaniem i posługiwaniem się materiałami wybuchowymi Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj W ręce świdnickich policjantów wpadło 2 mężczyzn podejrzanych o wytwarzanie materiałów wybuchowych oraz posługiwanie się nimi. W tej sprawie zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy, a sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za czyn, którego się dopuszczali zatrzymanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

7 sierpnia 2024 roku na terenie jednej z wsi pod Żarowem doszło do eksplozji ładunku wybuchowego na przystanku autobusowym. Straty na jakie wyceniono zniszczony przystanek to około 16 tysięcy złotych. W pobliżu przystanku znajdowały się zabudowania, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego świdnickiej komendy zabezpieczyli liczne ślady, a funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego rozpoczęli pracę nad ustaleniem sprawców tego zdarzenia. Biorąc pod uwagę jego charakter mundurowi przeprowadzili szeroko zakrojone czynności operacyjne, zbierając i zabezpieczając obszerny materiał dowodowy.

W lutym br. nastąpił przełom w sprawie. 21 lutego br. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 oraz 40 lat. Są to mieszkańcy powiatu świdnickiego.

W toku przeszukania w którym wzięli udział policjanci Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo-Śledczego świdnickiej komendy oraz funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z psem tropiącym oraz SPKP Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajmujący się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym, a także biegły z zakresu urządzeń wybuchowych i materiałów wybuchowych - w pomieszczeniach mieszkalnych oraz miejscu pracy zatrzymanego, zabezpieczone zostały substancje wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych.

Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a następnie w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. współdziałania i wyrabiania materiałów wybuchowych, które następnie detonowali.

Śledczy w sprawie skierowali do Sądu Rejonowego w Świdnicy wniosek o tymczasowe aresztowanie i w niedzielę 23 lutego br. w godzinach popołudniowych sąd przychylił się do wniosku wydając decyzję o aresztowaniu obu mężczyzn na trzy miesiące.

W sprawie prowadzone jest śledztwo i wykonywane dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy są to jedyne osoby, które brały udział w tym procederze. Sprawa ma charakter rozwojowy

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Świdnicy

asp. Magdalena Ząbek

tel. 607 317 642