Zatrzymali oszusta i odzyskali ponad 70 tysięcy złotych Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj Wywiadowcy z komendy w Jaworznie zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który podając się za policjanta, wyłudził od 78-letniej kobiety ponad 70 tysięcy złotych. Po telefonie od rzekomego funkcjonariusza kobieta przekazała „adwokatowi” gotówkę na kaucję za zięcia, który miał spowodować wypadek. Dzięki wspólnym działaniom policjantów z Jaworzna i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku, a pieniądze odzyskane.

78-letnia mieszkanka Jaworzna otrzymała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza Policji i adwokata, o nagłej potrzebie przekazania pieniędzy w związku z uniknięciem odpowiedzialności za rzekome spowodowanie wypadku przez jej zięcia. Seniorka, sądząc, że pomaga swojej córce w uchronieniu zięcia przed konsekwencjami, spakowała do dwóch reklamówek pieniądze w kwocie 55 tysięcy złotych i 5000 dolarów. Za chwilę pod jej blokiem pojawił się mężczyzna podający się za adwokata, któremu kobieta przekazała swój majątek. Oszust wsiadł do auta i odjechał.

W tym samym czasie kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej uzyskali informację, że na terenie Jaworzna ma przebywać osoba zajmująca się odbieraniem pieniędzy od oszukanych osób. Wspólnie z kryminalnymi z jaworznickiej komendy, wojewódzcy wkroczyli do akcji. Dyżurny jaworznickiej jednostki zaangażował wszystkie siły i środki do poszukiwań podejrzanego na terenie miasta. Po krótkim czasie policyjni wywiadowcy zatrzymali pojazd, którym poruszał się 56-letni oszust i znaleźli przy nim ponad 70 tysięcy złotych, które chwilę wcześniej mężczyzna odebrał od seniorki.

56-letniego oszust trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszy prokuratorski zarzut oszustwa z tzw. recydywą, za co grozi do 8 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaworznie.

Po raz kolejny ostrzegamy i przypominamy jak nie stać się ofiarą oszustwa!

Należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność – jeśli dzwoni do nas osoba, która podaje się za członka rodziny i prosi o pieniądze, nie należy podejmować żadnych pochopnych decyzji.

Jeśli ktoś podaje się za członka rodziny, zadzwoń do niego i dowiedz się, czy faktycznie potrzebuje twojej pomocy. Opowiedz osobie bliskiej o zaistniałym zdarzeniu.

Nigdy nie udzielaj przez telefon informacji, jaką ilość pieniędzy posiadasz w domu bądź na koncie bankowym.

Nigdy na czyjeś zlecenie nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych osobowych, numerów PIN, czy haseł.

Nie ulegaj presji, jaką wywiera telefoniczny rozmówca.

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112 (rozłączając poprzednią rozmowę).

Pamiętaj!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, „akcjach policyjnych”. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.