Zatrzymani dwaj włamywacze do plebanii w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w województwie świętokrzyskim Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj Wielomiesięczna praca policjantów pionu operacyjnego tarnowskiej komendy miejskiej zakończyła się zatrzymaniem dwóch mieszkańców Małopolski, którzy dokonali wspólnie i w porozumieniu sześciu włamań do plebanii na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Obaj trafili do tarnowskiej prokuratury, a następnie sądu, który zastosował wobec nich środki tymczasowego aresztowania. Aktualnie jeden z nich odbywa już karę pozbawienia wolności.

W 2023 roku doszło do kilku kradzieży z włamaniem do plebanii parafii rzymskokatolickich na terenie Małopolski, Podkarpacia oraz województwa świętokrzyskiego. Za każdym razem sprawcy zabierali przede wszystkim wartości pieniężne w różnych walutach, a także przedmioty codziennego użytku.

Jedna z plebanii, do której się włamali, usytuowana jest w południowej części powiatu tarnowskiego. Z niej sprawcy skradli pieniądze w kwocie 70 tysięcy złotych, 1800 euro oraz 200 dolarów amerykańskich, a także przedmioty użytku codziennego o łącznej wartości ponad 11 tysięcy złotych. Włamanie to miało miejsce w listopadzie 2023 roku. Praca operacyjna policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie skutkowała zatrzymaniem 10 marca 2024 roku jednego z przestępców, podczas pościgu po kolejnym włamaniu do plebanii w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim. Zatrzymanym okazał się 37-latek z województwa małopolskiego. Drugi mężczyzna będący z nim w samochodzie wówczas zdołał się oddalić. Został jednak zatrzymany pod koniec roku 2024. Policjanci wówczas po analizie zebranego materiału dowodowego udowodnili 37-latkowi 6 kradzieży z włamaniem, w którym skradł on wartości pieniężne na łączną sumę niemalże 150 tys. złotych oraz przedmioty użytku codziennego na kwotę ponad 70 tys. złotych. Został doprowadzony do tarnowskiej prokuratury, w której usłyszał w sumie 14 zarzutów popełnienia różnego rodzaju przestępstw. Prokurator wystosował wniosek do tarnowskiego sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sędzia po analizie przedstawionych dowodów, zgodził się z prokuratorem i zastosował środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Środek ten był kilkukrotnie przedłużany, aż do chwili, gdy zapadł wyrok skazujący. Aktualnie 37-latek odbywa karę pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem, naruszenie zakazu wydanego przez starostę, posiadanie środków odurzających, a także nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Współsprawca opisanych przestępstw zastał zatrzymany pod koniec ubiegłego roku. Aktualnie jest tymczasowo aresztowany i prowadzone jest wobec niego postępowanie przed tarnowskim sądem. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.