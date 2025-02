Śląscy policjanci w walce z oszustami Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj Śląscy policjanci nieustannie walczą z oszustwami, które od lat niosą ze sobą poważne zagrożenie dla osób starszych. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy współpracy z jednostkami z całego garnizonu śląskiego, tylko w ubiegłym tygodniu zatrzymali sześciu oszustów i udaremnili kilka prób wyłudzeń. Dzięki szybkim działaniom mundurowych seniorzy, którzy padli ofiarą bezwzględnych przestępców, nie stracili oszczędności życia.

Z danych śląskiej Policji wynika, że oszustwa metodą „na wnuczka” i „na policjanta” wciąż są poważnym problemem. W ubiegłym roku w województwie śląskim stróże prawa odnotowali aż 479 przypadków wyłudzeń, w których ofiarami padły głównie osoby starsze.

Podczas policyjnych działań zatrzymaliśmy 56 osób podejrzanych o udział w tego typu przestępstwach.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia policjanci udaremnili 6 prób oszustw, zatrzymując kolejnych przestępców, którzy próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów.

Stróże prawa regularnie przeprowadzają działania prewencyjne i operacyjne. W ostatnich dniach policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy współudziale kryminalnych z innych jednostek garnizonu śląskiego podczas skoordynowanych działań zatrzymali kilku sprawców oszustw metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Pomimo działań, edukacji i propagowaniu informacji, przestępcy nadal próbują wykorzystywać zaufanie ludzi, co pokazują wydarzenia w naszym województwie.

Sosnowiec

Policjanci zatrzymali 20 i 22-latka, którzy oszukali 91-latkę metodą na „policjanta”, wyłudzając od niej kwotę 44 tysięcy złotych. Śledczy odzyskali pieniądze seniorki.

Częstochowa

Policjanci zatrzymali 66-letniego mężczyznę, który próbował wyłudzić 40 tysięcy złotych od 88-letniej kobiety. Oszust podszywał się pod członka jej rodziny i wzbudzając zaufanie seniorki, skłonił ją do przekazania oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policjantów przestępca został zatrzymany, a pieniądze odzyskane.

Tychy

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 19 i 21 lat, którzy próbowali oszukać 73-letniego mieszkańca miasta. Przestępcy, podając się za policjantów, żądali od seniora 40 tysięcy złotych, rzekomo w celu zabezpieczenia jego oszczędności.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów przestępcy zostali zatrzymani, zanim doszło do przekazania pieniędzy.

Jaworzno

Wywiadowcy z komendy w Jaworznie zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który podając się za policjanta, wyłudził od 78-letniej kobiety ponad 70 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali pieniądze.

Policjanci zatrzymali także sprawców oszustw w innych miejscowościach, ale z uwagi na rozwojowy charakter spraw i prowadzone postępowania, ich szczegóły nie mogą zostać ujawnione. Skuteczne działania policjantów doprowadziły także do udaremnienia kilku prób wyłudzeń dużych kwot pieniędzy, dzięki czemu stróże prawa uratowali oszczędności życia mieszkańców naszego województwa.

Warto podkreślić, że działania policjantów nie ograniczają się jedynie do skoordynowanych akcji na szczeblu wojewódzkim. Stróże prawa z poszczególnych jednostek również prowadzą samodzielne działania, jak ostatnie zatrzymanie oszusta w Zabrzu przez częstochowskich policjantów, którzy ochronili seniorkę przed przekazaniem przestępcom blisko pół miliona złotych - „Odbierak” zatrzymany w Zabrzu przez częstochowskich kryminalnych. 25-latek został tymczasowo aresztowany. Również policjanci z Wydziału Kryminalnego bielskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy metodą "na policjanta", wyłudzili od 87-letniej kobiety 52 tysiące złotych - Mężczyźni podejrzani o oszustwo „na policjanta” zostali tymczasowo aresztowani.

Jak działają oszuści?

Oszustwa tego typu opierają się na psychologicznej manipulacji. Przestępcy wykorzystują strach, presję czasu i dobre serce seniorów, aby nakłonić ich do przekazania swoich oszczędności. Choć metody są coraz bardziej wyrafinowane, mechanizm działania pozostaje ten sam – wzbudzić panikę i zmusić ofiarę do szybkiego działania. Najczęściej stosowane oszustwa to:

1. Na policjanta

Oszust dzwoni, podając się za funkcjonariusza Policji, twierdząc, że pieniądze seniora są zagrożone przez „szajkę złodziei”. W rezultacie nakłania ofiarę do przekazania gotówki lub wykonania przelewu na rzekome „bezpieczne konto”.

2. Na pracownika banku

Przestępca dzwoni, podszywając się pod pracownika banku. Informuje o rzekomych podejrzanych transakcjach i nakłania ofiarę do podania poufnych danych lub przelania pieniędzy na inne konto.

3. Na wypadek

Oszuści podają się za funkcjonariusza, prokuratora lub lekarza i informują, że bliska osoba spowodowała wypadek, w wyniku którego potrzebne są pieniądze na kaucję lub leczenie. Senior, działając pod wpływem emocji, często przekazuje oszustom swoje oszczędności.

4. Na wnuczka

Sprawca dzwoni, udając członka rodziny, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i pilnie potrzebuje pomocy. Ofiara, chcąc pomóc bliskiej osobie, przekazuje pieniądze pośrednikowi, który rzekomo działa w imieniu „wnuczka”.

Śląska Policja nieustannie prowadzi działania prewencyjne, akcje i kampanie społeczne, których celem jest edukowanie seniorów oraz wszystkich użytkowników m.in. internetu na temat zagrożeń związanych z oszustwami.

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii przestępcy wykorzystują coraz bardziej wyrafinowane metody, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Apelujemy o czujność i rozwagę – oszuści nieustannie modyfikują swoje sposoby działania, aby wzbudzić zaufanie i zmanipulować swoje ofiary.

Jak chronić siebie i swoich bliskich?

Weryfikuj informacje – zawsze skontaktuj się z osobą, która rzekomo potrzebuje pomocy, lub z odpowiednią instytucją.

Nie podawaj danych osobowych – Policja, banki i inne instytucje nigdy nie proszą o przekazywanie danych telefonicznie.

Nie działaj pod presją – oszuści często działają na emocje i presję czasu. Zawsze zachowaj spokój i skonsultuj się z bliskimi.

Edukacja seniorów – rozmawiaj z osobami starszymi w swojej rodzinie o metodach stosowanych przez oszustów.

Zgłaszaj podejrzane sytuacje – w razie wątpliwości skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Młodsze pokolenie może pomóc

Dzieci, wnuki i sąsiedzi mają ogromną rolę w ochronie seniorów. Edukujcie ich na temat zagrożeń, nauczcie, jak rozpoznawać podejrzane telefony i jak bezpiecznie korzystać z internetu. Dzięki wspólnym działaniom możemy ograniczyć liczbę wyłudzeń i zwiększyć bezpieczeństwo naszych bliskich.

Pamiętajmy – Policja, banki ani inne instytucje publiczne nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy przez telefon. Jeśli ktoś poprosi Cię o takie działanie, to sygnał, że masz do czynienia z oszustwem. Bądź czujny i ostrzegaj innych!