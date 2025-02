Policjanci z zadymionej kamienicy ewakuowali czwórkę dzieci i ich rodziców Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Reszlu ewakuowali sześcioosobową rodzinę z kamienicy, w której wybuchł pożar. Asp. szt. Piotr Zalewski oraz asp. Patryk Lau byli pierwsi na miejscu zdarzenia. Dzięki błyskawicznemu, profesjonalnemu i skutecznemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii.

W poniedziałek (24.02.2025) o godzinnie 22:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie, że w Reszlu przy ul. Rynek w jednej z kamienic pali się drewno składowane na parterze budynku. We wskazane miejsce natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. Na miejscu pierwsi pojawili się policjanci z Komisariatu Policji w Reszlu. Funkcjonariusze ustalili, że w kamienicy na drugim piętrze mieszka małżeństwo z czwórką dzieci.

Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia domowników policjanci bez chwili wahania weszli do środka, pomimo że całe pomieszczenie wypełnione było gęstym dymem i była ograniczona widoczność. Z mieszkania jeszcze przed przybyciem strażaków, policjanci ewakuowali czwórkę dzieci w wieku od 2 do 10 lat oraz dwie osoby dorosłe, które z mieszkania wyszły o własnych siłach. Policjanci, wynosząc dzieci na zewnątrz budynku użyli szalików, które zmoczyli wodą, by zabezpieczyć drogi oddechowe. Cała sześcioosobowa rodzina trafiła pod opiekę ratowników medycznych, a następnie na obserwację do szpitala. Na szczęście ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane.

Policjanci zadbali również o bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców budynku do czasu zakończenia przez strażaków akcji gaśniczej.

Dzięki błyskawicznemu, profesjonalnemu i skutecznemu działaniu asp. szt. Piotra Zalewskiego oraz asp. Patryka Lau nie doszło do tragedii.