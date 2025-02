Policjanci zatrzymali tzw. odbieraka Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zatrzymali na terenie Pierwszej Stolicy Polski młodego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. 18-latek oszukał 84-letnią seniorkę na 16 tysięcy złotych. Pokrzywdzone są też inne osoby. Mundurowi ustalili, że mężczyzna w całym procederze pełnił funkcję „odbieraka”. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

20 lutego br. do gnieźnieńskich policjantów wpłynęła informacja, z której treści wynikało, że nieznane osoby, wykorzystując zaufanie obywateli do Policji, próbują oszukać seniorkę prowadząc z nią rozmowę telefoniczną. Sprawą natychmiast zajęli się gnieźnieńscy policjanci operacyjni.

Z ich ustaleń wynikało, że tym razem 84-letnia mieszkanka Gniezna uwierzyła oszustowi, który podając się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, następnie banku, a na koniec policjanta przekonał kobietę, że zgromadzone przez nią pieniądze są zagrożone i jeżeli nie przekaże pieniędzy policjantowi, który przyjdzie je odebrać osobiście to pieniądze te przejmą oszuści. Seniorka w obawie przez utratą zgromadzonych przez siebie środków pieniężnych, zgodnie z poleceniami oszusta przekazała je rzekomemu policjantowi. W wyniku tego procederu straciła 16 tysięcy złotych, które posiadała w domu.

W tym momencie sprawą już zajmowali się gnieźnieńscy policjanci operacyjni, którzy w pobliżu miejsca zamieszkania pokrzywdzonej zatrzymali sprawcę i odzyskali wyłudzone pieniądze.

Podejrzewany o oszustwo nieposiadający stałego miejsca zamieszkania 18-latek trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Gnieźnieńscy śledczy prowadząc czynności w tej sprawie ustalili, że dzień wcześniej (19.02.2025 r.) 18-latek odebrał pieniądze wyłudzone metodą „na policjanta” od młodej mieszkanki Wrześni. Pieniądze, które mu przekazała w wysokości ponad 38 tysięcy złotych funkcjonariusze zabezpieczyli w miejscu przebywania sprawcy. Kolejną pokrzywdzoną jest gnieźnianka, która w dniu 20 lutego br. dała się przekonać dzwoniącemu do niej oszustowi do przekazania 10 tysięcy złotych, jednak w momencie przekazywania pieniędzy na osiedlu Grunwaldzkim zorientowała się, że młody mężczyzna, którym był zatrzymany 18-latek, nie może być jeszcze policjantem nie przekazała mu uszykowanych pieniędzy.

W miniony weekend 18-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dokonania oszustwa metodą „na policjanta”. Decyzją sądu zatrzymany trafił na trzy miesiące za kraty. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.