Fałszywa prokuratorka zatrzymana przez kryminalnych z Ozimka i Opola Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj 35-latka, która dwukrotnie podała się za prokuratora, oszukując dwie seniorki została zatrzymana. Kobieta miała odebrać od mieszkanek Turawy i Opola kaucję za wypadki popełnione rzekomo przez ich bliskich. Dzięki wzmożonej pracy kryminalnych z Ozimka oraz Opola została zatrzymana na terenie Krakowa. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W połowie stycznia policjanci z Ozimka otrzymali zgłoszenie o oszustwie metodą „na prokuratora”. Mieszkanka gminy bojąc się o własnego syna, który rzekomo miał spowodować wypadek, przekazała fałszywej prokuratorce ponad 45 000 złotych na kaucję. Podobne zgłoszenie odebrali policjanci z Komisariatu II Policji w Opolu. W tym przypadku seniorka, z obawy o bezpieczeństwo jej wnuka, przekazała oszustom ponad 35 tysięcy złotych. Obie sprawy zostały połączone i przeanalizowane przez kryminalnych z Ozimka.

Policjanci przystąpili do zbierania materiału dowodowego. Przesłuchiwali świadków, analizowali informacje i typowali sprawcę przestępstw. Tropy śledczych poprowadziły ich poza granice naszego województwa. Dzięki wzmożonej pracy operacyjnej i znajomości sposobu działania przestępców kryminalni wytypowali osobę podejrzewaną o ten czyn oraz ustalili miejsce jej pobytu. W czwartek, 20 lutego, o godzinie 6:50 policjanci zatrzymali na terenie Krakowa. 35-latkę, która oszukała seniorki.

Jak ustalili funkcjonariusze zatrzymana miała już na swoim koncie podobne przestępstwa. Dodatkowo była poszukiwana do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie zarzutu oszustwa, za które grozi do 8 lat więzienia. 35-latka trafiła na 3 miesiące do aresztu.