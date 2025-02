Oszukiwali metodą „na wnuczka”. Zostali zatrzymani przez ostrołęckich kryminalnych Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj Ostrołęccy kryminalni zatrzymali dwie osoby podejrzane o oszustwo i próbę wyłudzeń od seniorów pieniędzy metodą na tzw. wnuczka. Kobieta i mężczyzna, dzwoniąc do seniorów pod pretekstem spowodowania wypadku drogowego, żądali od nich pieniędzy. Para już usłyszała zarzuty. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu do seniorów z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego zadzwonili oszuści posługujący się metodą „na wnuczka”. W rozmowach z osobami starszymi podając się za członków ich rodzin, próbowali wyłudzić od nich pieniądze w kwocie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pilną potrzebę gotówki tłumaczyli spowodowaniem przez nich wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a pieniądze miały być im potrzebne na kaucję, aby uniknąć aresztu.

Na szczęście osoby starsze wykazały się czujnością i nie pozwoliły się oszukać. Po pierwszych zgłoszeniach do akcji wkroczyli ostrołęccy policjanci, którzy nie tylko rozpoczęli działania mające na celu zatrzymanie sprawców, ale także natychmiast przekazali mieszkańcom ostrzeżenie medialne o powyższym zagrożeniu.

Dzięki szybkim i skutecznym działaniom ostrołęckich kryminalnych już po kilkunastu godzinach od pierwszych telefonów oszustów 19 lutego br. do sprawy zatrzymano dwie osoby - kobietę i mężczyznę (24 i 23 lata) z okolic Warszawy podejrzewanych o udział w tych oszustwach. Do zatrzymania doszło na terenie gm. Goworowo, kiedy najprawdopodobniej zatrzymani czekali na ewentualny odbiór pieniędzy. W trakcie prowadzonych czynności ostrołęccy policjanci ustalili, że para dokonała oszustwa „na wnuczka" na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na kwotę ok. 15 tys. zł.

Zatrzymani zostali przewiezieni do ostrołęckiej komendy policji i osadzeni w areszcie. W wyniku pracy policjantów z ostrołęckiego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących oszustwa oraz usiłowania oszustwa. Teraz parze grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega:

Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, które namawiają nas do wypłacenia i przekazania pieniędzy.

Pamiętajmy, że przez telefon każdy może być wnuczkiem, policjantem, urzędnikiem, synem znajomego. Dlatego należy zachować ostrożność i kierować się ograniczonym zaufaniem wobec rozmówców podających się za bliskich, potrzebujących wsparcia finansowego lub innych osób, które zapewniają o chęci ochrony naszych oszczędności.

Nie należy także wpuszczać do domu nieznajomych i przekazywać im pieniędzy.

Powyższe ostrzeżenia przekazujmy na bieżąco seniorom z naszych rodzin.