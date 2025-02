Bohaterska postawa godna najwyższego uznania Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj W Choszcznie doszło do niezwykle groźnego zdarzenia, które mogło zakończyć się tragedią. Dzięki odwadze, opanowaniu i błyskawicznej reakcji dwóch 17-letnich dziewcząt, uratowane zostało życie chłopca. Małoletni wpadł do lodowatej wody po tym, jak pod ciężarem jego ciała załamał się lód na jeziorze.

Nastolatki wracały właśnie ze szkoły, kiedy zauważyły chłopca spacerującego po topniejącej pokrywie lodowej. W pewnym momencie lód nie wytrzymał, pękł i dziecko wpadło do zimnej wody. Dziewczyny zareagowały natychmiast - wykazując się niezwykłą dojrzałością i odwagą. Jedna z nich natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy, informując służby o dramatycznej sytuacji, a następnie obie podjęły próbę ratunku. Korzystając z długiej gałęzi, z narażeniem własnego bezpieczeństwa, starały się pomóc chłopcu wydostać się na brzeg. Ich działania zakończyły się sukcesem, uratowały wyziębionego i przerażonego chłopca jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Na miejsce przyjechali policjanci oraz strażacy, którzy zaopiekowali się chłopcem. Na szczęście małoletni nie doznał obrażeń, a cała sytuacja zakończyła się na strachu, co bez wątpienia jest zasługą natychmiastowej reakcji i odważnej postawy dwóch nastolatek.

Bohaterska postawa 17-latek zasługuje na szczególne wyróżnienie, podziw i pochwałę. Dziewczyny wykazały się nie tylko ogromną odwagą, ale także odpowiedzialnością i gotowością do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. To właśnie dzięki nim nie doszło do tragedii, a chłopiec bezpiecznie wrócił do swoich bliskich.

Pamiętajmy! Wchodzenie na lód, zwłaszcza w okresie odwilży, jest skrajnie niebezpieczne! Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i uczmy tego najmłodszych.