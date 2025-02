Policyjny pies Demon odnalazł zaginionego 45-latka Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce otrzymali informację o zaginięciu mężczyzny. W poszukiwaniach brał udział policyjny przewodnik z psem tropiącym. Demon podjął trop i odnalazł zaginionego, leżącego w lesie na terenie gminy Kuźnica. 45-latek po odnalezieniu został przekazany pod opiekę ratownikom medycznym.

Policjanci z Sokółki otrzymali informację o 45-letnim mieszkańcu gminy Kuźnica, który po kłótni z bratem wysiadł z samochodu i poszedł w kierunku lasu.

Najpierw zawiadamiający próbował odnaleźć brata samodzielnie jednak bez powodzenia. Niska temperatura i późna godzina, skłoniły go do powiadomienia służb. Po otrzymanej informacji policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Do poszukiwań dołączył również przewodnik z psem patrolowo-tropiącym. Demon od razu podjął trop, a po około dwóch kilometrach funkcjonariusze odnaleźli zaginionego. Mężczyzna był wyziębiony, ale przytomny.

45-latek po odnalezieniu został przekazany pod opiekę ratowników medycznych. Dzięki szybkiej reakcji policjantów mężczyzna został odnaleziony już po godzinie od zgłoszenia i udało mu się pomóc zanim doszło do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach kilku stopni poniżej zera i dla osób przebywających na zewnątrz bez odpowiedniej odzieży taka temperatura może być bardzo groźna.