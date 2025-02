Archiwum X – sprawa z 2016 roku rozwiązana. Podejrzany usłyszał 7 zarzutów Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj Kolejna sprawa z Bolesławca została rozwiązana po latach dzięki zabezpieczonym śladom z miejsca zdarzenia. Biegły z policyjnego laboratorium wyodrębnił profil DNA, który po wielu latach został powiązany z materiałem porównawczym sprawcy innego przestępstwa. Dociekliwość policjanta doprowadziła do przedstawienia podejrzanemu 7 zarzutów dotyczących włamań z 2016 roku.

W 2016 roku na terenie bolesławieckich ogrodów działkowych miała miejsce kradzież z włamaniem do altanki. Nieznana osoba, wycinając kratę i wybijając okno, dostała się do wnętrza budynku, skąd ukradła elektryczną kosiarkę.

Na miejscu przestępstwa pracowali funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komendy powiatowej w Bolesławcu. Policyjny technik kryminalistyki podczas oględzin zabezpieczył piłę do cięcia metalu oraz robocze rękawice.

Na rękawicach zlokalizowano ślad biologiczny, a biegły z laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wyodrębnił męski profil DNA od nieznanej osoby. Ślad został zarejestrowany w bazie.

Na początku 2025 roku policjanci otrzymali informację, że ślad zabezpieczony 9 lat temu został powiązany z materiałem porównawczym pobranym od podejrzanego o przestępstwo mężczyzny przez bolesławieckiego dochodzeniowca.

Prowadzący sprawę włamania do altanki i zabezpieczający wymaz do porównania to ten sam policjant. Jego dociekliwość zaprowadziła go do archiwum, ponieważ pamiętał, że w tym samym okresie miało miejsce więcej włamań do altanek. Przeglądając stare akta spraw pod kątem sposobu działania sprawcy, mundurowy połączył 7 kradzieży z włamaniem do altanek.

Jako recydywiście, za kradzieże z włamaniem, grozi mu zwiększony wymiar kary, nawet do 15 lat pozbawienia wolności.