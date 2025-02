Dolnośląscy „Łowcy Głów” zatrzymali poszukiwanego listem gończym obywatela Ukrainy Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj W dniach 13 i 14 lutego 2025 r. na terenie całej Polski policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, której celem było zatrzymanie jak największej ilości osób poszukiwanych. Na Dolnym Śląsku bezpośredni nadzór nad całością działań sprawowali funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy również aktywnie włączyli się w akcję, zatrzymując między innymi poszukiwanego listem gończym obywatela Ukrainy. Podczas prowadzonych czynności dolnośląscy „Łowcy Głów” zabezpieczyli blisko 5 kilogramów narkotyków oraz sprzęt do ich porcjowania i pakowania.

W trakcie szeroko zakrojonych ogólnopolskich działań poszukiwawczych dolnośląscy „Łowcy głów” dokonali zatrzymania obywatela Ukrainy poszukiwanego za udział w zorganizowanej grupie przestępczej biorącej udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Za poszukiwanym został wydany list gończy przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ponieważ miał on do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 3 miesięcy. Z prowadzonych intensywnie ustaleń wynikało, że mężczyzna nic sobie nie robił z zasądzonej mu kary i dalej działał w „przemyśle narkotykowym”.

Prowadzone działania, zmierzające do ustalenia miejsca ukrywania się poszukiwanego, trwały wiele tygodni. Duże zaangażowanie i kreatywność funkcjonariuszy oraz gotowość do natychmiastowego podjęcia działań sprawiły, że kolejna osoba nie uniknęła prawomocnie wymierzonej kary. Mężczyzna został zatrzymany w jednej spod wrocławskich miejscowości. Gdy zobaczył dolnośląskich „Łowców Głów”, był kompletnie zaskoczony. Nie spodziewał się, że funkcjonariusze wpadną na jego trop.

W miejscu, gdzie się ukrywał, policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków o łącznej wadze ponad 5 kg. Większość ujawnionych substancji była już podzielona na porcje, zapakowana w specjalnie przygotowane opakowania i gotowa do wprowadzenia na rynek. Ponadto w trakcie działań do policyjnego depozytu trafiła gotówka, telefony komórkowe, wagi, laptop, a także inne przedmioty służące do porcjowania oraz pakowania narkotyków.

Czujność funkcjonariuszy i umiejętność łączenia faktów sprawiły, że kolejna osoba nie uniknęła prawomocnie wymierzonej kary, a znaczne ilości narkotyków nie trafiły na rynek. Obywatel Ukrainy stanie teraz kolejny raz przed wymiarem sprawiedliwości i z pewnością kolejnych kilka lat spędzi w więzieniu.

( KWP we Wrocławiu / sc)