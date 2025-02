W odpowiednim miejscu i czasie Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. To także realne działania policjantów, którzy podczas interwencji niejednokrotnie ratują życie. Policjanci z patrolówki znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Na jednej z ulic w Kolnie zauważyli mężczyznę, który potrzebował pilnej pomocy. 36-latek w porę trafił pod opiekę lekarzy.

Policjanci z kolneńskiej patrolówki, jadąc jedną z ulic w Kolnie zauważyli mężczyznę, który przeszedł przez drogę w miejscu niedozwolonym. Gdy podjechali bliżej zwrócili uwagę, że pieszy trzyma się rękoma za klatkę piersiową. 36-latek w rozmowie z funkcjonariuszami powiedział, że bardzo źle się czuje i poprosił, by podwieźli go do szpitala. Policjanci wiedzieli, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta, dlatego od razu udzieli mężczyźnie pomocy i przewieźli go do szpitala.

36-latek w porę trafił pod opiekę lekarzy. Okazało się, że mężczyzna miał zawał i potrzebował natychmiastowej pomocy. W takich sytuacjach hasło "Pomagamy i Chronimy" nabiera szczególnego znaczenia...