Pomóżmy Wojtusiowi, ofiarując 1,5% przy rozliczeniu podatkowym Powrót Drukuj Wojtuś jest synem policjanta z komendy miejskiej w Katowicach. Dziecko potrzebuje naszej pomocy. Wystarczy, że przy swoich rozliczeniach rocznych przekażemy na jego rzecz 1,5% podatku lub wpłacimy darowiznę na jego dalsze leczenie.

Wojtuś urodził się jako wcześniak w 36. tygodniu ciąży z zarośniętym jelitem cienkim. Już przez pierwsze sześć miesięcy swojego życia chłopiec musiał być aż czterokrotnie operowany, pięciokrotnie przetaczano mu krew, dwa razy podano immunoglobuliny i dwa razy przeszedł sepsę. Lekarze w pocie czoła walczyli o jego życie. Aby wygrać ze wszystkimi przeciwnościami, chłopiec musiał przyjmować ogromne ilości leków. Niestety, tak trudna walka uniemożliwiła prawidłowy rozwój chłopca. Wojtuś każdego dnia walczy o to, by nadgonić zaległości. Wymaga intensywnej rehabilitacji, fizjoterapii, przyjmowania specjalistycznych probiotyków i kontroli u wielu specjalistów.

Prosimy wszystkich, którzy chcą pomóc, o dobrowolne przekazanie 1,5% podatku lub darowizny na rzecz Wojtusia Szczygła. Chłopczyk jest synem naszego kolegi, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.

Pomóżmy dziecku, które wymaga kosztownej rehabilitacji, która jest niezbędna do tego, aby w przyszłości mógł uzyskać pełną sprawność, zbliżającą go do jego rówieśników.

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku, aby pomóc Wojtusiowi.

W formularzu PIT wystarczy wpisać numer KRS 0000396361. W rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%” trzeba wpisać: 0115097 Wojtuś.

Każdy pomocny gest z Waszej strony umożliwia Wojtusiowi walkę o jak najlepszą przyszłość!