Zaginiony mężczyzna odnaleziony przez dzielnicowych z Dobrego Miasta Data publikacji 26.02.2025 Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania zaginionego 60-latka. Wychłodzonego i wycieńczonego mężczyznę w zaroślach między drzewami odnaleźli dzielnicowi z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

We wtorek (25.02.2025) około godziny 19.00 policjanci z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 60-latka. Według przekazanych informacji mężczyzna wyszedł z domu około godziny 9:00. Od tamtej pory nie wrócił do domu, nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Nikt nie wiedział, gdzie może być. Zaginiony nie miał przy sobie telefonu komórkowego. Zapadł już zmrok, temperatura powietrza znacznie spadła, a jego życie i zdrowie mogło być zagrożone.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Do działań zaangażowani zostali policjanci z Dobrego Miasta, Barczewa i Olsztyna. Dołączył do nich również przewodnik z psem służbowym. Funkcjonariusze sprawdzali adresy, pod którymi mógł przebywać mężczyzna, rozpytywali rodzinę zaginionego oraz jego znajomych. Do poszukiwań, w formie wirtualnej, przyłączyli się również mieszkańcy gminy. Z przekazanych w mediach społecznościowych informacji wynikało, że 60-latek w godzinach popołudniowych był widziany w miejscowości oddalonej o niemal 10 km od miejsca zaginięcia. To była cenna informacja dla mundurowych i wskazówka, gdzie mógł przebywać 60-latek.

W trakcie sprawdzania terenu leśnego pomiędzy Dobrym Miastem a miejscowością Smolajny dzielnicowi z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście asp. szt. Adam Stemplewski i asp. Jarosław Waszkiewicz zauważyli między drzewami, w zaroślach leżącą osobę. Jak się okazało, był to zaginiony 60-latek. Był przytomny, ale zdezorientowany. Kontakt z nim był utrudniony. Mężczyzna był cały przemoczony i wychłodzony. Nie miał siły samodzielnie się poruszać. Policjanci zaopiekowali się nim i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. 60-latek wykazywał objawy wycieńczenia i wyziębienia organizmu. Podczas oczekiwania na załogę karetki pogotowia utrzymywali z nim stały kontakt, by nie dopuścić do utraty świadomości. Mężczyzna trafił pod opiekę medyczną.

Ta interwencja to doskonały przykład na to, jak ważna jest szybka reakcja na zaginięcie oraz współpraca służb i społeczeństwa. Poszukiwania, zwłaszcza po zmroku i na trudnym terenie to żmudna i ciężka praca. Dzięki informacjom umieszczonym na mediach społecznościowych policjanci mogli wytypować miejsca, gdzie mógł znajdować się zaginiony i dotarli do niego na czas.