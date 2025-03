Mieszkaniec województwa dolnośląskiego w wyniku oszustwa stracił 1,5 miliona złotych Data publikacji 28.02.2025 Powrót Drukuj Dolnośląscy policjanci przyjęli zawiadomienie od poszkodowanego mieszkańca województwa dotyczące oszustwa. Okazało się, że w wyniku działania przestępców podających się w rozmowie telefonicznej za policjantów, 88-latek stracił gromadzone przez całe swoje życie pieniądze w niebagatelnej kwocie 1,5 miliona złotych. Policjanci apelują do wszystkich Dolnoślązaków o systematyczne prowadzenia rozmów z seniorami w rodzinie o możliwym zagrożeniu ze strony oszustów. Wspólnie zadbajmy o to, by jesień życia członków naszych rodzin przebiegała w spokoju i bezpieczeństwie.

Z pokrzywdzonym 88-latkiem skontaktował się mężczyzna, który podawał się za policjanta. Oszust przekonał ofiarę, że pieniądze zgromadzone na koncie bankowym są zagrożone i aby ich nie stracić, należy podjąć określone działania. Pod pozorem ochrony konta, fałszywy policjant nakłonił seniora do wypłacania pieniędzy z konta, a następnie przekazania ich w ręce innej osoby. Działanie to miało rzekomo służyć do zabezpieczenia środków. Niestety, okazało się, że 88-latek w rezultacie stracił 1,5 miliona złotych.

Oszuści przez cały czas utrzymywali kontakt telefoniczny z ofiarą, wzmacniając iluzję autentyczności sytuacji i manipulując emocjami pokrzywdzonego. W związku z tą sprawą przedstawiamy kilka ważnych ostrzeżeń:

Bądź czujny na podejrzane wiadomości: Oszuści często wysyłają wiadomości SMS lub e-mail, podszywając się pod banki lub inne instytucje finansowe. Nie reaguj pochopnie na takie wiadomości, zwłaszcza jeśli proszą o podanie danych osobowych lub finansowych.

Weryfikuj tożsamość rozmówcy: Jeśli otrzymasz telefon od rzekomego pracownika banku, nie podejmuj żadnych działań bez uprzedniej weryfikacji jego tożsamości. Zakończ rozmowę i skontaktuj się bezpośrednio z bankiem, używając oficjalnych numerów telefonów dostępnych na stronie internetowej banku.

Nie podawaj kodów BLIK przez telefon: Banki nigdy nie proszą o podanie kodów BLIK, numerów PIN, ani innych danych uwierzytelniających przez telefon. Jeśli ktoś prosi Cię o takie informacje, to z pewnością jest to oszustwo.

Nie podejmuj działań finansowych pod presją: Oszuści często wykorzystują techniki manipulacji, aby wywołać strach i zmusić ofiarę do szybkiego działania. Pamiętaj, że banki nigdy nie będą wymagać od Ciebie natychmiastowego podjęcia decyzji finansowych.

Zgłaszaj podejrzane sytuacje: Jeśli masz podejrzenia, że mogłeś paść ofiarą oszustwa, natychmiast skontaktuj się z bankiem i zgłoś sprawę na Policję. Im szybciej zareagujesz, tym większa szansa na zminimalizowanie strat.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, że oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, aby wyłudzić pieniądze. Edukacja i świadomość zagrożeń to najlepsze narzędzia w walce z oszustwami.