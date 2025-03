Węgorzewscy policjanci dzięki skutecznie przeprowadzonej interwencji uratowali mężczyznę

Data publikacji 28.02.2025 Powrót Drukuj

Policjanci ruchu drogowego zostali wezwani do zdarzenia drogowego na terenie powiatu węgorzewskiego. Na miejscu, przy drzewie zauważyli leżącego mężczyznę, który nie dawał żadnych oznak życia. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do reanimacji. Po kilku minutach wspólnych działań policjantów i zespołu ratownictwa medycznego u 56-latka przywrócono funkcje życiowe. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy.