Data publikacji 01.03.2025

Niebezpieczna kolizja na stoku z udziałem 12-latki

Na terenie ośrodka narciarskiego w Istebnej doszło do kolejnego w tym sezonie zdarzenia, w wyniku którego obrażenia odniosła narciarka. Zdarzenie spowodował inny narciarz – 19-letni mężczyzna, który stracił panowanie nad nartami. Na miejscu natychmiast interweniował patrol narciarski Policji, który udzielił pomocy poszkodowanej oraz wezwał ratowników GOPR.

Do kolizji doszło w ośrodku narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej. Zdarzenie spowodował inny narciarz – 19-letni mężczyzna, który przyznał, że stracił panowanie nad nartami. Na miejscu natychmiast interweniował patrol narciarski Policji, który udzielił pierwszej pomocy poszkodowanej oraz wezwał ratowników GOPR . Nastolatka uskarżała się na silny ból w okolicy lewego barku. Po zaopatrzeniu przez ratowników została przekazana pod opiekę matki, która udała się z nią na dalsze badania do szpitala.

Badanie alkomatem wykazało, że młody mężczyzna był trzeźwy. Poszkodowana miała ubrany kask, co z pewnością uchroniło ją od poważniejszych obrażeń.

Zdarzenie to przypomina, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stoku. Przypominamy o Dekalogu Narciarza, który stanowi zbiór podstawowych zasad poruszania się na trasach zjazdowych.

Najważniejsze zasady:

Zawsze kontroluj prędkość i sposób jazdy, dostosowując je do swoich umiejętności i warunków na stoku.

Ustępuj pierwszeństwa narciarzom znajdującym się niżej na trasie.

Nie zatrzymuj się w miejscach ograniczonej widoczności.

Obowiązkowo używaj kasku – dla dzieci do 16. roku życia jest to wymóg prawny, ale rekomendujemy go wszystkim narciarzom.

Policja wspólnie z GOPR -em i służbami ratunkowymi prowadzi działania prewencyjne na stokach, aby wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku spędzili ferie w atmosferze dobrej zabawy i przede wszystkim bezpieczeństwa. Zachowajmy ostrożność i bawmy się bezpiecznie.