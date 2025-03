Poszukiwany ENA zatrzymany na terenie Francji Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Dzięki współpracy podkarpackich „łowców głów” z policjantami z Francji został zatrzymany 59-latek, poszukiwany za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec osoby małoletniej. Obywatel Francji poszukiwany był od 2019 roku listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. W ubiegłym tygodniu odbyła się jego ekstradycja do Polski.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie prowadzili poszukiwania za 59-letnim obywatelem Francji, który został skazany na łączną karę 9 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna, przebywając na terenie Francji oraz Polski, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie doprowadził do obcowania płciowego małoletnią poniżej 15 roku życia. W 2019 roku Sąd Rejonowy w Stalowej Woli wydał za nim list gończy. Od tamtej pory mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju.

Działania podkarpackich „łowców głów” doprowadziły do ustalenia dokładnego miejsca pobytu poszukiwanego, a wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, pozwoliło na jego zatrzymanie we Francji. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz sprawnej wymianie informacji. W ubiegłym tygodniu odbyła się jego ekstradycja. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

To nie jedyny poszukiwany, który w ostatnim czasie został doprowadzony do Zakładu Karnego dzięki pracy funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W połowie lutego, podkarpaccy poszukiwacze ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie Tarnobrzeg ukrywa się 23-letek, poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Ma do odbycia karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe oraz rozbój.

W toku wykonywanych czynności, funkcjonariusze weszli do mieszkania, gdzie początkowo nie zastali poszukiwanego mężczyzny. W rozmowie z partnerką funkcjonariusze usłyszeli odgłosy oraz szelesty dobiegające z narożnika znajdującego się w salonie. Po otwarciu łóżka, w skrzyni na pościel, znaleźli poszukiwanego. Mężczyzna został zatrzymany i najbliższe lata spędzi w zakładzie karnym.

Kolejnym zatrzymanym był również mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego. Za 44-latkiem był wydany list gończy. Mężczyzna, za rozbój, ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze ustalili, że w ostatnich dniach wrócił z Holandii do kraju. W związku z czym policjanci ustalili adres, pod którym może przebywać. W trakcie czynności zmierzających do zatrzymania poszukiwanego podkarpaccy poszukiwacze ujawnili mężczyznę pod wytypowanym adresem. W celu uniknięcia zatrzymania ukrył się w łazience, okrywając się odzieżą.

Osoby ukrywające się przed organami ścigania stosują różne metody w celu uniknięcia odbycia zasądzonych kar pozbawienia wolności. Podkarpaccy „łowcy głów”, w celu realizacji spraw poszukiwawczych wykonują czynności służbowe na terenie całego kraju, a także współpracują z funkcjonariuszami innych krajów.