Czterech mężczyzn odpowiedzialnych za brutalny rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia w Józefowie trafiło do aresztu Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Błyskawiczne i doskonale zaplanowane działania otwockiej policji doprowadziły do zidentyfikowania i zatrzymania czterech sprawców brutalnego rozboju w Józefowie. Mężczyźni na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafili do aresztu na 3 miesiące. Mężczyznom grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. 39 i 40-latek, byli już karani za podobne przestępstwa.

W ubiegłą środę (26 lutego) w godzinach wieczornych doszło na terenie Józefowa do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Zamaskowani napastnicy wdarli się na teren jednej z posesji, a następnie za pomocą przemocy doprowadzili 70-latka oraz jego żonę do stanu bezbronności m.in. poprzez skrępowanie i użycie niebezpiecznego narzędzia w postaci paralizatora. Gdy para była bezbronna, sprawcy dokonali zaboru pieniędzy w kwocie 1700 złotych oraz zegarka. Sprawcy zostali spłoszeni przez sąsiada, a następnie zbiegli do pobliskiego lasu.

Na miejsce zostały skierowane duże siły policji, policjanci wystawili punkty kontrolno-blokadowe, a do poszukiwań sprawców zostali skierowani policjanci z Otwocka i Warszawy. Na miejsce zostali również skierowani przewodnicy psów służbowych. W miejscu zdarzenia policjanci działali wielotorowo, obok prowadzonych działań poszukiwawczych, śledczy prowadzili czynności procesowe, natomiast kryminalni, przy wsparciu nowoczesnych technologii, prowadzili czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Pierwsze zatrzymania miały miejsce już kilka godzin po zdarzeniu, jednak mężczyźni zostali zatrzymani do innej sprawy. Dzięki doskonałej pracy otwockich śledczych i operacyjnych oraz stałej wymianie informacji pomiędzy jednostkami, policjanci z Otwocka powiązali, że dwaj mężczyźni zatrzymani przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji VII, to sprawcy rozboju w Józefowie.

Z uwagi na taktykę prowadzonych działań, policja nie informowała opinii publicznej o pierwszych zatrzymaniach, nadal prowadząc intensywne działania ukierunkowane na zatrzymaniu pozostałych sprawców.

W czwartek i piątek (27-28 lutego) miały miejsce kolejne dwa zatrzymania. Policjanci zatrzymali w sumie czterech sprawców w wieku 39, 40, 45 oraz 62 lat. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski. W powyższej sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku. Prokurator po zapoznaniu się z zebranym w postępowaniu materiałem dowodowym przedstawił wszystkim mężczyznom zarzut dokonania wspólnie i w porozumieniu rozboju z niebezpiecznym narzędziem, przy czym 40 i 39-latek będą odpowiadać w warunkach recydywy. Oznacza to, że mężczyźni byli karani i odbywali wyrok pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.

Prokurator zawnioskował do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie wobec zatrzymanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, a mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące. Mężczyznom grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Ta sprawa pokazuje, że szybko podjęte działania oraz współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami policji a prokuraturą po raz kolejny doprowadziły do odizolowania przestępców stwarzających realne zagrożenie dla społeczeństwa.

(KSP)