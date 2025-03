Areszt za czynną napaść na policjanta i posiadanie narkotyków Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 32-latek, który dopuścił się czynnej napaści na policjanta z barlineckiego komisariatu. Mężczyzna potrącił stróża prawa, który próbował go zatrzymać do kontroli drogowej. Podejrzany odpowie również m.in. za posiadanie narkotyków, kierowanie pojazdem pod ich wpływem czy też niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Barlinka. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Barlinku pełniąc służbę na terenie miasta zauważyli pojazd marki Mercedes. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Kierujący pojazdem nie zareagował na wydawane przez policjantów sygnały do zatrzymania się, przyspieszył i zaczął uciekać przejeżdżając na skrzyżowaniu na czerwonym świetle.

Funkcjonariusze natychmiast udali się za pojazdem używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierujący w dalszym ciągu nie reagował. W pewnej chwili gwałtownie zahamował, zawrócił swój pojazd i udał się drogą W 156 ponownie w kierunku Barlinka. W trakcie pościgu kierujący mercedesem podjął próbę zepchnięcia radiowozu z drogi uderzając swoim pojazdem w bok radiowozu.

Funkcjonariusze nie dali za wygraną i zablokowali radiowozem pojazd kierującego. Jeden z funkcjonariuszy wybiegł z radiowozu, aby zatrzymać kierującego, wtedy mężczyzna cofnął swoim pojazdem i uderzył w interweniującego policjanta. Po chwili dołączył kolejny funkcjonariusz, dzięki czemu kierujący Mercedesem został zatrzymany. Mężczyzną okazał się 32-letni mieszkaniec gminy Barlinek. W trakcie kontroli w pojeździe mundurowi ujawnili środki odurzające oraz wagę elektroniczną. Mężczyzna został zatrzymany. Po dokonaniu badania okazało się, że kierujący prowadził pojazd pod wpływem amfetaminy i marihuany. Po tych czynnościach 32-latek wylądował w policyjnym areszcie.

Po zebraniu wszystkich materiałów dowodowych kierujący usłyszał prokuratorskie zarzuty. Podejrzany odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem środków odurzających, czynną napaść na funkcjonariusza publicznego, zniszczenie mienia oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za posiadanie środków zabronionych prawem. Po zapoznaniu się z dokumentacją procesową na wniosek Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.