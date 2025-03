Areszt dla 24-latka za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków i posiadanie bez zezwolenia broni palnej Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Chyloni w piątek wieczorem zatrzymali 24-latka, który miał w swoim mieszkaniu między innymi znaczną ilość narkotyków oraz przedmioty przypominające broń palną. Okazało się, że mężczyzna wcześniej był już notowany. Mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków oraz posiadania bez zezwolenia broni palnej w postaci pistoletu alarmowo – gazowego. W niedzielę decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Chyloni ustalili, że jeden z mieszkańców Gdyni może w swoim miejscu zamieszkania posiadać narkotyki. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić i pojechali pod wskazany adres. Kiedy tam dotarli zauważyli, że z klatki schodowej wychodzi podejrzewany przez nich mężczyzna. Policjanci wylegitymowali 24-latka i zapytali, czy posiada środki odurzające. Mężczyzna przyznał się funkcjonariuszom, że w domu może mieć śladowe ilości marihuany. W związku z powyższym kryminalni wraz z 24-latkiem poszli do jego mieszkania. Na miejscu było wyraźnie czuć zapach marihuany, a na stoliku kawowym w salonie policjanci zauważyli woreczek z suszem roślinnym. Kryminalni przeszukali jego mieszkanie, dodatkowo znaleźli w nim i zabezpieczyli około 10 porcji marihuany, 13 porcji amfetaminy oraz 1511 porcji klefedronu.

Ponadto policjanci podczas sprawdzania pomieszczeń znaleźli przedmioty przypominające broń palną, amunicję, kastet, maczetę, pałkę bejsbolową oraz miecz samurajski. Na miejsce przyjechał technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady biologiczne.

W systemach policyjnych mężczyzna widniał jako osoba notowana za znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza, zniszczenie rzeczy, przywłaszczenie rzeczy znalezionej, niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, kradzież, kradzież z włamaniem, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli oraz za posiadanie narkotyków.

Policjanci przewieźli 24-letniego mieszkańca Gdyni do policyjnej celi. Wczoraj decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Za posiadanie bez zezwolenia broni palnej grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, natomiast za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków można trafić do więzienia na 12 lat.