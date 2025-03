35-latek strzelał z broni pneumatycznej w miejscu publicznym Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę, który strzelał z pistoletu pneumatycznego do przechodniów. Okazał się nim 35-latek. Usłyszał już zarzut narażenia człowieka na niebezpieczeństwo. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 27 lutego 2025 roku, w godzinach popołudniowych, policja otrzymała zgłoszenie o incydencie, który miał miejsce w centrum miasta. Z relacji świadków wynikało, że z jadącego samochodu oddawano strzały w kierunku przechodniów przy użyciu broni pneumatycznej. Natychmiast po odebraniu zgłoszenia, funkcjonariusze podjęli działania mające na celu zabezpieczenie terenu oraz zatrzymanie sprawców.

Dzięki szybkiej reakcji służb, okoliczne ulice zostały przeszukane i ujawniono pojazd marki Opel z którego oddawano strzały. Podjęte czynności przez policjantów doprowadziły również do ustalenia osoby, która strzelała. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Głowna, który był pasażerem samochodu. 28 lutego 2025 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu zatrzymali sprawcę niebezpiecznego zachowania. Czynności przeszukania w miejscu jego zamieszkania doprowadziły do odnalezienia w jednym z pomieszczeń schowek w którym ukryty był pistolet pneumatyczny.

W trakcie czynności mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Wszystkie działania podejmowane przez policję mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Współpraca z obywatelami oraz ich czujność są nieocenione w skutecznym zwalczaniu przestępczości. Policja apeluje do społeczeństwa o zgłaszanie wszelkich incydentów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.