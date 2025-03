Nielegalnie działające automaty do gier zabezpieczone przez dolnośląskich funkcjonariuszy Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Po raz kolejny dolnośląscy policjanci oraz celnicy udowodnili, że są skuteczni w ujawnianiu i zwalczaniu procederu nielegalnych gier hazardowych. Kolejne miejsca odkryto na terenie powiaty złotoryjskiego. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie 9 automatów, na których były zainstalowane gry o charakterze losowym, w tym 13 tysięcy złotych. Policjanci i celnicy w dalszym ciągu będą bezwzględni w ujawnianiu i zwalczaniu tego rodzaju nielegalnego procederu oraz zapowiadają kontynuację, takich działań. Z odpowiedzialnością karną muszą liczyć się właściciele automatów, ich współpracownicy oraz właściciele lokali, w których odbywają się nielegalne gry hazardowe.

W miniony piątek (28 lutego) policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zaplanowali wspólne działania, aby zlikwidować kolejną jaskinię hazardu. Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że na terenie Złotoryi i Świerzawy znajdują się automaty do gier hazardowych, na które wymagana jest specjalna koncesja. Ta informacja bardzo szybko potwierdziła się. Kiedy funkcjonariusze weszli do lokali zabezpieczyli łącznie 9 automatów do gier.

W toku prowadzonych czynności mundurowi potwierdzili, że na ujawnionych i zabezpieczonych automatach do gier hazardowych zainstalowane były gry o charakterze losowym prowadzone w celach komercyjnych, na których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna.

Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 13 tysięcy złotych.

Ponadto przeprowadzone przez policjantów i celników na miejscu eksperymenty procesowe potwierdziły, że są to automaty działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Na tej podstawie maszyny zostały zabezpieczone i przekazane funkcjonariuszom Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego automatu. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.