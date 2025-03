Dyżurny Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP pomógł uratować kierowcę ciężarówki, który doznał udaru na terenie Niemiec Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Policjant, pełniący służbę w Sekcji Centrum Komunikacji Międzynarodowej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, przyczynił się do udzielenia pomocy medycznej kierowcy przebywającemu za granicą, który doznał udaru.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (2 marca) około godz. 1:30. Z funkcjonariuszem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podkom. Damianem Lepalczykiem, pełniącym tego dnia służbę, skontaktował się funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z prośbą o pomoc. Z jego relacji wynikało, że zawodowy kierowca z Polski, przebywający aktualnie w Niemczech, na autostradzie A10 w okolicy miejscowości Mittenwalde, zadzwonił na polski numer alarmowy z informacją, że bardzo źle się czuje, ma problemy z wysławianiem się i może mieć udaru. Mężczyzna podał przy tym aktualne miejsce postoju pojazdu.

By upewnić się, że służby ratownicze dotrą do pokrzywdzonego w możliwie najkrótszym czasie, uzyskane informacje niezwłocznie zostały przekazane przez dyżurnego BMWP do Biura Interpolu w Wiesbaden. Około godziny później strona niemiecka poinformowała, że na podstawie informacji przekazanych przez stronę polską, udało się odnaleźć obywatela Polski. W związku z tym, że stan zdrowia mężczyzny wymagał natychmiastowej hospitalizacji, został on przetransportowany do najbliższego szpitala przez niemieckie służby medyczne.

Zdarzenie to jest kolejnym przykładem, jak ważną rolę odgrywa dobrze skoordynowana współpraca funkcjonariuszy różnych komórek organizacyjnych Policji, Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego i partnerów zagranicznych w przypadku wydarzeń, w których od natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej może zależeć zdrowie i życie ludzkie.

(BMWP KGP)