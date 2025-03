59-latek z dożywotnim zakazem uciekał przed policjantami

Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj

Kierowca citroena nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policjantami ulicami miasta. W trakcie pościgu zderzył się z radiowozem. Mężczyzna posiadał dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, który już wcześniej kilkukrotnie złamał. Policjanci z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. 59-latek, któremu nic się nie stało, trafił do policyjnej celi.