Polscy policjanci pełnią służbę na włoskich stokach narciarskich Data publikacji 04.03.2025 Powrót Drukuj Polscy policjanci kolejny rok z rzędu patrolują stoki narciarskie włoskich Alp w rejonie Trydentu Górnej – Adygi w okolicach miejscowości Madonna di Campiglio oraz Moena. W tym sezonie zimowym sześciu polskich policjantów asystuje swoim włoskim kolegom podczas czynności służbowych podejmowanych w stosunku do polskich turystów, jak również pomaga w akcjach ratunkowych na stokach narciarskich.

Współpraca w zakresie zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w zimowym sezonie turystycznym realizowana jest na mocy Porozumienia wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Polscy policjanci asystują i pomagają włoskim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych na stokach narciarskich.

Możliwość swobodnego przemieszczania po terenie Unii Europejskiej niesie za sobą nie tylko wiele dobrodziejstw, ale rodzi również szereg zagrożeń. Uwarunkowania te zrodziły potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Obok aktywności w tym obszarze w postaci udziału polskich policjantów w misjach pokojowych poza granicami RP oraz w ramach zadań realizowanych przez oficerów łącznikowych polskiej Policji, niezwykle ważną i w praktyce sprawdzoną sferą aktywności jest organizacja tzw. wspólnych patroli międzynarodowych. Przedsięwzięcia tego rodzaju organizuje Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Patrole międzynarodowe są szczególnie efektywne w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Przykładem tego rodzaju współpracy są patrole polskich policjantów ze stroną chorwacką i bułgarską, które organizowane są w okresie letnim.

Aby nasi rodacy korzystający z uroków alpejskiej zimy, którzy licznie oddają się „białemu szaleństwu” mogli czuć się bezpiecznie Kierownictwo polskiej Policji podjęło decyzję o delegowaniu do pełnienia służby na stokach narciarskich Republiki Włoskiej sześciu policjantów. Delegowani do służby na włoskich stokach polscy policjanci wywodzą się z garnizonów małopolskiego i śląskiego. Posiadają bardzo dobre umiejętności jazdy na nartach oraz uprawnienia instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz posługują się językiem angielskim lub włoskim. W trakcie służby na włoskich stokach występują w służbowym stroju narciarskim i nie są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz w broń służbową. Ogromną wartością dodaną tego rodzaju służby bez wątpienia jest wymiana doświadczeń z włoskimi kolegami. Ich wysokie umiejętności, jak również doświadczenie wyniesione ze służby na polskich stokach są bardzo doceniane przez włoskich policjantów i z całą pewnością przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku polskiej Policji poza granicami naszego kraju.

Podczas wspólnych patroli zadania polskich policjantów mają charakter typowo prewencyjny i w głównej mierze ich celem jest zapobieganie wypadkom na nartach. Polscy funkcjonariusze patrolując tereny stoków narciarskich, gdzie oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na stokach, zbierają informację na temat potencjalnych zagrożeń dotyczących m.in. kradzieży mienia lub innych niepożądanych zachowań jednocześnie instruując naszych rodaków o właściwym sposobie jego zabezpieczenia.

Polscy turyści wypoczywający we włoskich Alpach w rejonie Moeny i Madonna di Campiglio mogą czuć się bezpiecznie, dlatego pozostaje nam życzyć miłego wypoczynku i wielu ciekawych wrażeń na włoskich stokach narciarskich.