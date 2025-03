Policjanci z Wadowic zatrzymali „odbieraka” Data publikacji 04.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego w Wadowicach zatrzymali na terenie województwa śląskiego 25-latka, który uczestniczył w przestępczym procederze oszustw tzw. metodą na policjanta. Wadowicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

W listopadzie ubiegłego roku, na terenie powiatu wadowickiego doszło do serii oszustw, gdzie mieszkańcy otrzymywali telefony z informacją od osób podających się za policjanta, że ich oszczędności są zagrożone. Oszuści pod legendą prowadzenia operacji specjalnej, której celem miało być zatrzymanie szajki zajmującej się defraudowaniem środków, tak manipulowali osobami pokrzywdzonymi, że w efekcie dochodziło do przekazywania pieniędzy rzekomym funkcjonariuszom Policji, a w rzeczywistości trafiały one do oszustów.

W ten sposób na terenie Wadowic zostało oszukanych kilka osób. W przedziale czasowym od 15 do 22 listopada ubiegłego roku, 74-latka straciła 66 tysięcy złotych, 70-latek przekazał oszustowi 67 tysięcy złotych, natomiast 70-letnia kobieta straciła swoje oszczędności w wysokości 40 tysięcy złotych. 26 listopada ubr. oszuści próbowali również wyłudzić pieniądze od 73-latki, ale kobieta zorientowała się, że rozmawia z oszustem i powiadomiła Policję.

Policjanci pionu kryminalnego zaangażowani w tą sprawę, ustalili, że w przestępczym procederze uczestniczył 25-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna pełnił funkcję pośrednika pomiedzy osobą, która odbierała pieniądze bezpośrednio od seniorów, a kierującym grupą oszustów. Kilka dni temu, 25-latek został zatrzymany na terenie Siemianowic Śląskich i doprowadzony do wadowickiej komendy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu czterech zarzutów oszustwa.

Decyzją Sądu Rejonowego w Wadowicach mężczyzna trafił na trzy miesiące za kraty. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy nawet do 8 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Pamiętajmy!

Zawsze, gdy pojawia się podejrzenie, że mamy do czynienia z oszustem, niezwłocznie poinformujmy o tym Policję. Bądźmy ostrożni w kontaktach z nieznajomymi i nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy. Miejmy ograniczone zaufanie wobec tych, którzy telefonicznie podają się za krewnych. Nigdy nie ulegajmy presji czasu, którą wywierają oszuści. Pamiętajmy, policjanci nigdy nie zażądają od nas przekazania gotówki w żaden sposób. Policjanci nigdy nie zaangażują nas w swoje realizacje, nie będą dopytywać o stan konta, ani nie wymagają robienia żadnych przelewów. Koniecznie uświadamiajmy o tym naszych bliskich.