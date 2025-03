Kolejny sukces policjantów zwalczających przestępczość narkotykową Data publikacji 04.03.2025 Powrót Drukuj W zeszłym tygodniu krakowscy policjanci w rejonie Grzegórzek zatrzymali dwie osoby, które ukrywały znaczne ilości narkotyków. Według śledczych osoby te czyniły przygotowania do wprowadzenia zabronionych środków do obrotu. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

24 lutego br. policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami zwalczającymi przestępczość narkotykową z krakowskiej Komendy Miejskiej udali się pod jeden z bloków w rejonie Grzegórzek, gdzie według ustaleń mogły przebywać osoby posiadające niedozwolone substancje. Około godziny 16.00 kryminalni zauważyli pojazd, z którego wysiadł mężczyzna będący w ich zainteresowaniu.

Policjanci natychmiast podbiegli i wylegitymowali 33-latka. Mężczyzna stanowczo zaprzeczał, aby posiadał jakiekolwiek zabronione substancje, jednak po przeszukaniu jego samochodu okazało się, że nie mówił prawdy. Jak się okazało, w pojeździe policjanci ujawnili plecak z zawartością marihuany oraz tabletek ecstasy. Następnie funkcjonariusze wraz z 33-latkiem udali się do wynajmowanego przez niego mieszkania. Po przybyciu pod ustalony adres drzwi do lokalu otworzyła 32-latka, którą poinformowano o powodzie policyjnej wizyty.

W trakcie przeszukania mieszkania oraz drugiego samochodu należącego do 33-latka policjanci również znaleźli zabronione substancje. W sumie zabezpieczono ponad 3,3 kilograma mefedronu, ponad kilogram ecstasy, blisko 370 gramów amfetaminy, ponad 360 gramów marihuany, ponad 42 gramy kokainy, prawie 24 gramy metamfitaminy oraz haszysz.

Zarówno kobieta jak i mężczyzna zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Oboje usłyszeli zarzuty posiadania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście w Krakowie wobec kobiety oraz mężczyzny sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.