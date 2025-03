Policjanci razem ze świadkiem wyprowadzili mężczyznę z płonącego budynku Data publikacji 04.03.2025 Powrót Drukuj W świadomości funkcjonariusza zapisane jest, aby pomoc nieść każdemu, bez względu na okoliczności, nawet z narażeniem życia. Policjanci z białostockiej patrolówki kolejny raz udowodnili, że te słowa mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Razem ze świadkiem pomogli wyprowadzić mężczyznę z płonącego pustostanu.

W czasie zabezpieczania przejazdu kibiców policjanci z białostockiej patrolówki przejeżdżając przez miejscowość Tołcze z daleka dostrzegli kłęby dymu. Natychmiast ruszyli w tamtym kierunku. Po dojeździe na miejsce zauważyli płonący pustostan i mężczyznę wbiegającego do środka. Mundurowi wbiegli do budynku i zaczęli sprawdzać pomieszczenia. W środku znaleźli dwóch mężczyzn. Jednym z nich był przypadkowy świadek, którego chwilę wcześniej mundurowi widzieli przed budynkiem. Próbował wyciągnąć na zewnątrz zdezorientowaną osobę, jednak sam nie był w stanie tego zrobić.

Z pomocą ruszyli policjanci i razem wyciągnęli na zewnątrz mężczyznę, który nie był w stanie wyjść o własnych siłach. Poszkodowany miał już nadpalone ubrania i włosy. Gdy tylko poszkodowany był w bezpiecznym miejscu, mundurowi ponownie weszli do budynku. Duże zadymienie spowodowało, że funkcjonariusze musieli czołgać się, by móc sprawdzić kolejne pomieszczenia i upewnić się, że nikt nie został w środku. Po chwili przyjechała straż pożarna, która ugasiła pożar. Mundurowi zaopiekowali się poszkodowanym mężczyzną do czasu przyjazdu pogotowia.

Jak się okazało, jeden z policjantów zaledwie dwa dni wcześniej został odznaczony medalem im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Wtedy również wyprowadził mężczyznę z mieszkania, w którym doszło do pożaru.

