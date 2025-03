Pomagać i chronić - szybka reakcja dzielnicowego uratowała życie kobiety Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy ostródzkiej jednostki policji otrzymał niepokojące zgłoszenie od opiekunki, która poinformowała, że jej podopieczna od trzech dni nie odbiera telefonu i nie otwiera drzwi mieszkania. Policjant natychmiast udał się pod wskazany adres aby zweryfikować otrzymaną informację.

Dzielnicowy to policjant, który jest najbliżej lokalnej społeczności. Zakres zdarzeń, z którymi mierzy się na co dzień jest szeroki - to nie tylko reagowanie na przestępstwa i wykroczenia czy też przeciwdziałanie przemocy domowej, to również budowanie relacji z mieszkańcami, dbanie o ich bezpieczeństwo. Dzięki swojej znajomości środowiska potrafi skutecznie pomagać i zapobiegać zagrożeniom. To właśnie dzielnicowy często jako pierwszy reaguje w sytuacjach kryzysowych, tak jak w przypadku seniorki, której życie uratowała szybka interwencja funkcjonariusza.

W poniedziałek, 03.03.2025 r., na numer służbowy dzielnicowego ostródzkiej jednostki policji zadzwoniła zaniepokojona opiekunka, która poinformowała że jej podopieczna od trzech dni nie odbiera telefonu komórkowego oraz nie otwiera drzwi od mieszkania. Dodała, że podopieczna jest straszą i schorowaną kobietą.

Policjant równolegle z poinformowaniem oficera dyżurnego o zdarzeniu natychmiast udał się pod wskazany adres aby zweryfikować sytuację. Po przybyciu na miejsce nikt nie otworzył mu drzwi. Funkcjonariusz postanowił obejść budynek i zauważył uchylone okno mieszkania. Nawoływał przez nie seniorkę a w odpowiedzi usłyszał niewyraźny głos kobiety dochodzący z mieszkania. Bez wahania wszedł przez okno do środka i zobaczył starszą kobietę leżącą na podłodze, wymagającą natychmiastowej pomocy.

Policjant niezwłocznie wezwał na miejsce zdarzenia Zespól Ratownictwa Medycznego, który przejął kobietę a następnie przetransportował do szpitala.

Dzięki szybkiej reakcji i determinacji funkcjonariusza seniorka trafiła pod opiekę lekarzy.

Na szczęście historia zakończyła się szczęśliwie.

Pamiętajmy - czujność i troska o innych mogą uratować życie!