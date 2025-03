Zatrzymano Gruzinów za kradzież dużej sumy pieniędzy Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Trzech Gruzinów zatrzymali policjanci z KWP w Poznaniu. Mężczyźni włamali się do samochodu konwojującego utargi z sieci marketów i zrabowali dużą sumę pieniędzy. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Akcja zatrzymania podejrzanych została przeprowadzona w ubiegły czwartek (27 lutego) w Warszawie. W działaniach brali udział policjanci Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo Śledczego KWP w Poznaniu. W ręce policjantów wpadło trzech obywateli Gruzji w wieku 57, 47 i 34 lat. Zatrzymani przewijali się w policyjnych kryminalnych rejestrach.

Pod koniec ubiegłego roku na terenie Wielkopolski doszło do dwóch kradzieży dużych sum pieniędzy z konwojów przewożących utargi odbierane ze sklepów popularnej sieci handlowej. Sprawą zajęli się policjanci z KWP w Poznaniu. W wyniku analizy materiałów zebranych w sprawie oraz zabezpieczonych śladów kryminalistycznych wytypowano podejrzanych. O wszystkich ustaleniach poinformowano Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, która aktywnie włączyła się w sprawę.

Wszystkie tropy wiodły do Warszawy. Ustalonymi sprawcami okazali się Gruzini. Po zatrzymaniu podejrzanych okazało się, że dopuścili się oni kradzieży prawie pół miliona złotych we Wrocławiu. Było to 29 listopada ubiegłego roku, pod marketem na ul. Zielińskiego.

Sposób działania sprawców polegał przede wszystkim na dokładnej obserwacji wytypowanego miejsca. W momencie przyjazdu konwojentów pod market zagłuszali sygnał radiowy kluczyka. To uniemożliwiało skuteczne zamknięcie samochodu. W czasie, kiedy konwojent poprzebywał w sklepie odbierając utarg, podejrzani otwierali drzwi furgonu. Zabierali z sejfu gotówkę i uciekali podstawionym samochodem z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Auto porzucali w dalszej odległości. Przesiadali się do kolejnego auta i uciekali.

Prokurator z Prokuratury okręgowej w Poznaniu na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawił zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem. Sąd wszystkich trzech podejrzanych Gruzinów aresztował.

Obecnie trwa weryfikacja i analiza podobnych spraw, zwłaszcza tych odnotowanych w Wielkopolsce. Są poważne podejrzenia, że za tymi kradzieżami stoi ta sama grupa osób.

(KWP w Poznaniu)