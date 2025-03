Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte ponad 900 tysięcy złotych Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji rozpracowali grupę zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledztwo nadzorowane jest przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu d/s Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zabezpieczono ponad 19 kg amfetaminy oraz około 2 kg 4CMC. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to ponad 900 tysięcy złotych. Trzy osoby, podejrzane o udział w tym procederze usłyszało prokuratorskie zarzuty.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że w okresie co najmniej od września ub.r., do końca lutego br., na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, dochodziło do wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych - amfetaminy i mefedronu. Policjanci ustalili osoby mogące brać udział w tym nielegalnym procederze oraz to, że wszyscy, czerpali z tej nielegalnej działalności korzyści majątkowe.

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu d/s Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wszczął w tej sprawie śledztwo.



W minioną środę, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowego-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na terenie województwa małopolskiego, zatrzymali dwie osoby.

25-letni mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Krakowa, natomiast 48-letnia kobieta, w miejscu swojego zamieszkania. Mieszkańcy województwa małopolskiego trafili do policyjnych izb zatrzymań.

W toku prowadzonych czynność, funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 19 kg amfetaminy oraz około 2 kg 4CMC. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków została oszacowana na ponad 900 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili także, że w sprawę zamieszany jest 55-latek, który w chwili obecnej odbywa karę pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo. Dwóch mężczyzn i kobieta zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty.

55-latek, 48-letnia kobieta oraz 25-letni mężczyzna odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie województwa małopolskiego i innych miejsc na terenie kraju oraz o to, że wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej brali udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Film Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte pond 900 tysiecy złotych Opis filmu: Film wideo deskrypcja w załączniku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte pond 900 tysiecy złotych (format mp4 - rozmiar 22.96 MB)