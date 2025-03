Pościg w oku policyjnej kamery – zatrzymany 29-latek aresztowany na dwa miesiące Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę kierującego fordem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał ulicami miasta. Swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie na drodze. Próbował uniknąć zatrzymania, bo miał między innymi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Cała interwencja została zarejestrowana przez policyjne kamery. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany przez sąd na dwa miesiące.

W poniedziałek (3 marca) po godzinie 3.00, na ulicy Batorego policjanci służby patrolowej zauważyli forda fiestę, którego kierujący na widok oznakowanego radiowozu nagle skręcił w boczną uliczkę. Widząc ten manewr, policjanci postanowili to sprawdzić i pojechali za samochodem, żeby zatrzymać go do kontroli. Gdy policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, ten zwolnił, tak jakby chciał się zatrzymać, po czym nagle gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg za uciekającym próbując zatrzymać mężczyznę, ale ten nie reagował na sygnały i dalej uciekał. W pewnym momencie kierujący fordem próbował zmylić jadących za nim policjantów, zjeżdżając ze skarpy, a następnie wjeżdżając w drogę przy ogródkach działkowych. Gdy wjechał w ulicę Rzeźniczaka wyłączył światła i wjechał na chodnik. Jego zachowanie było na tyle niebezpieczne, że policjanci postanowili unieruchomić forda za pomocą radiowozu. Mundurowi użyli swojego pojazdu jako środka przymusu bezpośredniego, wybijając uciekającego z toru jazdy tak, że zjechał na pobliski trawnik, gdzie się zatrzymał. Jednak nawet to nie powstrzymało kierującego przed ucieczką. Z samochodu wysiadł pasażer, który czekał spokojnie na policjantów, natomiast kierujący próbował jeszcze uciekać pieszo przez osiedle. Po przebiegnięciu zaledwie kilkudziesięciu metrów został zatrzymany przez mundurowych z innego patrolu, który dołączył do pościgu. Kierującym okazał się 29-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Od zatrzymanego mężczyzny wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, dlatego pobrana została krew do badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających. Ponadto w trakcie sprawdzania w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez Sąd Rejonowy w Żaganiu. Dodatkowo samochód, którym kierował mężczyzna nie był dopuszczony do ruchu i miał przytwierdzone tablice rejestracyjne pochodzące od innego pojazdu.

Zatrzymany 29-latek odpowie za kilka wykroczeń, w tym naruszenie przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu, jazdę po chodniku i bez włączonych świateł, niestosowanie się do znaków i sygnałów, a także za przestępstwa niezatrzymania się do kontroli drogowej, jazdy pod wpływem środka odurzającego, naruszenia sądowego zakazu oraz posługiwania się tablicami nieprzypisanymi do pojazdu.

Mężczyzna będzie odpowiadał w recydywie, dlatego za takie przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze aresztował podejrzanego na 2 miesiące.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)