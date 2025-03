Wizyta uczniów III LO w Lesznie w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 06.03.2025 Powrót Drukuj 5 marca 2025 r. uczniowie klasy o profilu policyjnym III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie wraz z opiekunami mieli wyjątkową okazję odwiedzić Komendę Główną Policji. Takie wizyty to nie tylko możliwość poznania codziennej pracy funkcjonariuszy, ale także ważny element kształcenia przyszłych policjantów. Bezpośredni kontakt z profesjonalistami oraz poznanie specyfiki pracy w różnych jednostkach to niezwykle cenne doświadczenie dla młodych ludzi planujących swoją przyszłość w mundurze.

Podczas wizyty w Komendzie Głównej Policji uczniom towarzyszyli insp. Piotr Gorynia – Komendant Miejski Policji w Lesznie, Pan Konrad Kokociński – Dyrektor III LO w Lesznie oraz Pani Agnieszka Pawlicka – Dyrektor Leszczyńskiego Biura Poselskiego Sekretarza Stanu w MSWiA Wiesława Szczepańskiego.

Uczestnicy wizyty odwiedzili budynek Komendy Głównej Policji przy ulicy Puławskiej 148/150, gdzie zobaczyli obelisk „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. Odwiedzili również salę im. Generałów Polskiej Policji oraz salę im. Stanisławy Filipiny Paleolog. Ponadto mieli okazję zobaczyć tablicę pamięci poświęconą współczesnym policjantom, którzy oddali życie służbie. Młodzież miała również możliwość zapoznania się z działalnością Wydziału Edukacji Historycznej. Uczniowie i ich opiekunowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o historii i organizacji Policji Państwowej.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w imieniu Komendanta Głównego Policji z insp. Robertem Żółkiewskim – Dyrektorem Gabinetu KGP. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do dyskusji o codziennych wyzwaniach, jakie stoją przed policjantami, oraz o wartościach i zasadach, którymi kieruje się w swojej służbie. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość rozmowy z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego KGP oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, co pozwoliło im poszerzyć wiedzę na temat różnych aspektów pracy w tej formacji.

Policja odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego tak istotne jest, aby przyszli funkcjonariusze już na etapie nauki zdobywali wiedzę o wyzwaniach i odpowiedzialności związanej ze służbą. Tego rodzaju inicjatywy edukacyjne stanowią cenny element w procesie kształcenia postawy obywatelskiej i szacunku do pracy służb mundurowych.

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie kształci młodzież od 29 lat. Pierwsza klasa o profilu policyjnym powstała we wrześniu 2016 roku i została objęta patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

W III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie funkcjonują 4 klasy o profilu policyjnym. Od początku działalności klas policyjnych mury szkoły opuściło 185 absolwentów. Po ukończeniu szkoły absolwenci są w stałym kontakcie z koordynatorem klas policyjnych. Dalszą edukację podjęli w wyższych szkołach m.in. Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie na kierunku bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo wewnętrzne. W szeregi leszczyńskiej Policji wstąpiło kilkoro absolwentów klas o profilu policyjnym z III LO w Lesznie.

***

W październiku 2024 roku wprowadzono istotne zmiany dotyczące tworzenia oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ponadpodstawowych. Na mocy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej, wprowadzono możliwość tworzenia takich oddziałów w liceach ogólnokształcących i technikach.

Korzyści dla absolwentów oddziałów o profilu mundurowym

Absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, którzy złożą podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej przed upływem 3 lat od ukończenia oddziału o profilu mundurowym, podczas postępowania kwalifikacyjnego zostaną zwolnieni z testu wiedzy oraz testu sprawności fizycznej, jeżeli uzyskali pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej spełniający odpowiednie kryteria, a także zrealizowali program szkolenia.

Dzięki tym regulacjom uczniowie zainteresowani służbą w formacjach mundurowych mają możliwość lepszego przygotowania się do przyszłej kariery zawodowej, a szkoły zyskują wsparcie w prowadzeniu takich oddziałów.

