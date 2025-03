Za VAT posiedzi 10 lat Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Inowrocławia zajmujący się poszukiwaniami zatrzymali w mieście 40-letniego mężczyznę. Trafił do więzienia na bardzo długo.

Policjanci z Inowrocławia tropili 40-latka, który był poszukiwany od kwietnia ubiegłego roku listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. To za przestępstwa VAT-owskie dotyczące granulatu złota, wyrobów ze złota oraz wystawianie nierzetelnej dokumentacji, w tym zakresie.

Kryminalni gromadzili na jego temat informacje i wiedzieli, że poszukiwany wrócił do kraju. Policjanci namierzyli go na jednej z ulic (04.03.25r.) w Inowrocławiu. Najwyraźniej sądził, że nikt po taki czasie go nie szuka, a na pewno nie rozpozna. Nic bardziej mylnego. Zatrzymany już rozpoczął odbywanie wyroku 10 lat więzienia.