Zlikwidowana gigantyczna fabryka narkotyków. To efekt współpracy dolnośląskich i pomorskich policjantów Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu przy współpracy z KWP w Gdańsku, KMP w Słupsku i SPKP w Gdańsku rozbili gigantyczną fabrykę klefedronu znajdującą się koło Słupska. Ujawnione środki zakazane ustawą zabezpieczono w ilości nie mniejszej niż 2 tony i wartości czarnorynkowej nie mniejszej niż 80 mln złotych. Zatrzymano 5 mężczyzn odpowiedzialnych za ten przestępczy proceder. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są dalsze zatrzymania i likwidowane kolejne miejsca, gdzie mogą znajdować się narkotyki.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu przy współpracy z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej w Gdańsku i miejskiej w Słupsku oraz z udziałem pomorskich kontrterrorystów 3 marca 2025 r. zlikwidowali gigantyczną fabrykę klefedronu, czyli tzw. kryształu. Laboratorium znajdowało się w budynku gospodarczym na jednej z posesji w okolicach Słupska. Policjanci zabezpieczyli środki zakazane ustawą na każdym etapie ich produkcji. Czystego produktu gotowego do dalszej dystrybucji ujawniono nie mniej niż 2 tony. Wartość czarnorynkowa tych narkotyków to kwota nie mniejsza niż 80 mln złotych.

Na miejscu zabezpieczono profesjonalną aparaturę, w tym reaktory chemiczne służące bezpośrednio do wytwarzania właśnie klefedronu. Oprócz gotowego produktu ujawniono również kilkanaście ton substancji chemicznych, z których mogłyby powstać kolejne narkotyki.

Przy rozbiciu laboratorium, z uwagi na realne zagrożenie dla życia i zdrowia, na miejsce został zadysponowany zespół specjalistyczny ratownictwa chemicznego Straży Pożarnej ze Słupska. Na miejscu pracowali również biegli z laboratorium kryminalistycznego oraz strażacy.

W sprawie zatrzymano 5 mężczyzn odpowiedzialnych za ten przestępczy proceder. Prokuratura nie wyklucza zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i ujawnienie innych laboratoriów. Gospodarzem śledztwa jest Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

