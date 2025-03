Szajka włamywaczy pod kluczem Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zatrzymali 4 osoby, mieszkańców powiatu tarnowskiego, podejrzanych o włamania do nowobudowanych domów na terenie powiatu tarnowskiego oraz dąbrowskiego oraz o kradzieże w sklepach wielkopowierzchniowych.

Od początku roku dąbrowscy kryminalni pracowali nad sprawą, której efektem było zatrzymanie w lutym br. czterech osób, w wieku od 19 do 32 lat. Przestępcy włamywali się głównie do nowobudowanych domów skąd zabierali wszystko co przejawiało jakąkolwiek wartość, w tym elektronarzędzia, sprzęt RTV i AGD, ponadto dopuszczali się kradzieży w sklepach wielkoformatowych, a ich łupem padał głównie alkohol. Bandyci działali w ten sposób od kilku miesięcy na terenie powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego.

Podczas działań dąbrowskich policjantów udało się odzyskać mienie o wartości około 10 tysięcy złotych. Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty pięciu włamań oraz kilku kradzieży. Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem.

Kradzież z włamaniem podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.