Na przejściu dla pieszych zawsze zachowaj szczególną ostrożność Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Do niebezpiecznej sytuacji doszło na jednym z przejść dla pieszych w Zielonej Górze. Kierująca samochodem osobowym ominęła pojazd, który zatrzymał się przed pasami, aby ustąpić pierwszeństwa pieszej. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę. Policjanci dotarli do kobiety, która kierowała toyotą i ukarali ją mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi.

Nagranie tej groźnej sytuacji otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W piątek (10 lutego) na ul. Ptasiej w Zielonej Górze, kierująca osobową toyotą ominęła pojazd egzaminacyjny, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszej wchodzącej na przejście. Na szczęście kobieta stojąca przed pasami nie weszła na jezdnie. Nieprzestrzegająca przepisów kierująca nie uniknęła konsekwencji. Za swoje naganne zachowanie została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi.



W tym miejscu przypominamy, że zbliżając się do przejścia, kierujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się lub wchodzącego na przejście. Kierujący zobowiązany jest także ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.



Natomiast pieszy powinien zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz w trakcie korzystania z przejścia dla pieszych. Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważny jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko, czy przejście dla pieszych w taki w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji otoczenia. Każdy niechroniony uczestnik ruchu powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Zawsze należy wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.



podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze