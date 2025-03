Czujność i determinacja będzińskich policjantów uratowały życie nastolatki Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiemu działaniu i zaangażowaniu służby dyżurnej Komendy Powiatowej Policji w Będzinie udało się zapobiec tragedii. Mundurowi, współpracując z jednostkami z województwa mazowieckiego, odnaleźli 14-letnią dziewczynę, która potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. Jeśli przeżywasz trudne chwile, nie bój się prosić o wsparcie - pomoc jest bliżej, niż myślisz.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło do będzińskiej komendy od 14-latki ze Sławkowa przed godziną 3 w nocy. Dziewczyna zaniepokoiła się wpisem swojej koleżanki w internetowej dyskusji. W wiadomości pojawiły się słowa sugerujące, że nastolatka zażyła dużą ilość leków i „odpływa”. Zgłaszająca nie znała jednak adresu koleżanki - wiedziała jedynie, że ma na imię Agata i pochodzi z województwa mazowieckiego.

Policjanci z Będzina natychmiast przystąpili do działania. Sławkowski patrol mundurowych udał się do miejsca zamieszkania zgłaszającej dziewczyny. Po ustaleniu numeru telefonu dziewczyny, a następnie właściciela numeru, mundurowi przeszli do działania. Trop prowadził do miejsca w województwie mazowieckim. To jednak nie zniechęciło dyżurnych, którzy kontynuowali poszukiwania. Ich determinacja doprowadziła ich aż do Radzymina, gdzie poprosili lokalny komisariat o pilne wysłanie patrolu pod ustalony adres.

Około godziny 4:30 policjanci zastali ojca dziewczynki, który potwierdził, że jego córka próbowała odebrać sobie życie. Dzięki błyskawicznej reakcji służb nastolatka została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i trafiła do szpitala, gdzie otrzymała niezbędną pomoc.

Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i współpraca między jednostkami Policji. Będzińscy dyżurni, wykazując się profesjonalizmem i empatią, udowodnili, że czuwają nad bezpieczeństwem obywateli nie tylko w powiecie, ale także poza jego granicami.

Apelujemy do młodych ludzi oraz ich bliskich: jeśli zauważycie, że ktoś z Waszego otoczenia przeżywa trudne chwile, nie bójcie się szukać pomocy. Rozmowa i wsparcie mogą uratować życie. W sytuacjach kryzysowych zawsze możecie skontaktować się z Policją lub skorzystać z dostępnych telefonów zaufania.

( KWP w Katowicach / kp)