Policjanci eskortowali pojazd z jedenastomiesięcznym dzieckiem do szpitala Data publikacji 06.03.2025 Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku pełniący służbę na terenie Białegostoku pomogli przedostać się ojcu z jedenastomiesięcznym synem do szpitala. Chłopiec upadł z wysokości uderzając głową w podłogę. By dziecko jak najszybciej trafiło pod opiekę lekarzy mundurowi bez wahania wykorzystali pojazd uprzywilejowany eskortując malca i jego ojca do szpitala.

Dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie od zdenerwowanego mężczyzny o upadku z wysokości jego 11 miesięcznego syna. Z informacji wynikało, że malec uderzył głową w podłogę, a karetka może przyjechać dopiero za pół godziny. Ojciec postanowił samodzielnie zawieźć chłopca do szpitala. Wiadomość ta błyskawicznie trafiła do mundurowych. Patrol będący najbliżej miejsca zamieszkania zgłaszającego od razu ruszył z pomocą.

Gdy pod posesję podjechali policjanci, ojciec z synem byli już w aucie gotowi do drogi. Mężczyzna wytłumaczył policjantom, że jego dziecko upadło z wysokości uderzając głową w podłogę. W tym przypadku decyzja policjantów mogła być tylko jedna. Funkcjonariusze najpierw poinstruowali kierującego, w jaki sposób uczestniczyć w eskorcie, po czym uruchomili sygnały świetle i dźwiękowe, a następnie bezpiecznie przeprowadzili pilotaż do szpitala w Białymstoku. Tam, ze względu na zdenerwowanie ojca malucha, mundurowi zaprowadzili obu na izbę przyjęć wyjaśniając lekarzowi, co się stało i pozostawiając ich już pod opieką medyków.

(KWP w Białymstoku / sc)