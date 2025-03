Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latki Data publikacji 06.03.2025 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się prowadzone we wtorek wieczorem poszukiwania 12-latki z Lędzin. Około godziny 23.00 rodzina, której nie udało się odnaleźć dziewczynki na własną rękę, zgłosiła zaginięcie Policji. Po kilku godzinach poszukiwań nastolatka została odnaleziona cała i zdrowa przez bieruńskich mundurowych.

Bieruńscy policjanci otrzymali informację o zaginięciu 12-letniej dziewczynki około godziny 23.00. Z jego treści wynikało, że nastolatka wyszła rano z domu do szkoły, następnie po lekcjach miała udać się z koleżankami do sklepu, gdzie około godziny 19:20 miały się rozstać. Zdenerwowana rodzina najpierw próbowała odnaleźć dziewczynkę na własną rękę, jednak kiedy to nie przyniosło rezultatu, poinformowała o całej sytuacji Policję.

Bieruńscy stróże prawa ruszyli na poszukiwania 12-latki, której życie i zdrowie mogło być zagrożone. Sytuacja była bardzo poważna z uwagi na wieczorną porę, spadającą temperaturę i brak dokładnych informacji, gdzie mogła znajdować się zaginiona. Około godziny 5.20 policjanci z wydziału ruchu drogowego w trakcie trwających poszukiwań, zauważyli siedząca na przystanku dziewczynkę wyglądem przypominającą zaginioną 12-latkę. Po rozpytaniu młodej dziewczyny policjanci ustalili, że jest to poszukiwana przez nich zaginiona nastolatka.

Dziewczynka cała i zdrowa została przekazana pod opiekę rodziny.