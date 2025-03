Pamięć o poległych w Magdalence

Dwadzieścia dwa lata po tym tragicznym wydarzeniu, w którym zginęli podkom. Dariusz Marciniak „Kaczor” i nadkom. Marian Szczucki „Maniek”, w nocy 6 marca br., o godz. 0.40 w podwarszawskiej Magdalence przed obeliskiem upamiętniającym poległych policjantów wieńce złożyli sekretarz stanu MSWiA Tomasz Szymański, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń oraz dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasz Pikuła.

Tego samego dnia rano, o godz. 10.00 odbyła się uroczysta zbiórka w siedzibie CPKP „BOA” przed Tablicą Pamięci, przy której wartę honorową wystawili policyjni kontrterroryści. W uroczystości uczestniczyli reprezentująca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Agata Furgała – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski, p.o. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji mł insp. Artur Kowalczewski, kadra kierownicza i funkcjonariusze CPKP „BOA” oraz byli policjanci związani z jednostką, w tym dawni dowódcy.

Do zebranych zwrócił się gospodarz uroczystości Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego „BOA” insp. Łukasz Pikuła:

„Spotkaliśmy się, aby uczcić pamięć naszych kolegów – podkomisarza Dariusza Marciniaka i nadkom. Mariana Szczuckiego, którzy 22 lata temu oddali swoje życie w służbie Rzeczypospolitej. Magdalenka to nie tylko miejsce tragicznych wydarzeń, ale również symbol najwyższego poświęcenia, niezłomniej odwagi i etosu służby, który przyświeca każdemu z nas.

Nasza służba to ciągłość – dziedzictwo tych, którzy byli przed nami, i zobowiązanie wobec tych, którzy przyjdą po nas. Dziś oddajemy hołd, składamy wieńce, pochylamy głowy w ciszy. Ale nasza prawdziwa pamięć to nie tylko rocznicowe obchody – to codzienna praca, szkolenie, trening, gotowość do działania i dążenie do doskonałości. To dbałość o to, by ich historia nigdy nie została zapomniana i nigdy się nie powtórzyła.

Rodzinom poległych składamy wyrazy najwyższego szacunku, współczucia i podziękowania. Zaszczytem było z nimi służyć.

Koledzy i Koleżanki, niech ten dzień będzie dla nas przypomnieniem, dlaczego tu jesteśmy i dla kogo to robimy”.