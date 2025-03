Szczecińscy policjanci oddali krew z okazji " 100 - lecia Kobiet w Policji" Data publikacji 06.03.2025 Powrót Drukuj W tym roku polska Policja obchodzi jubileusz „100-lecia Kobiet w Policji”. Z tej okazji Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przy współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie dla uczczenia tego święta zorganizowali akcję honorowego dawstwa krwi. Wśród krwiodawców byli również młodzi funkcjonariusze, którzy dziś złożyli uroczyste ślubowanie. Do udziału zaproszono także szczecińskie służby mundurowe oraz uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

6 marca 2025 r. przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się zbiórka krwi zainicjowana przez policyjny Klub HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie odpowiedzieli na apel funkcjonariuszy i od rana każdy chętny mógł oddać krew w Mobilnym Punkcie Poboru Krwi. Wśród krwiodawców znaleźli się policjanci i pracownicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz młodzi funkcjonariusze, którzy dziś złożyli uroczyste ślubowanie. W szlachetną akcję włączyli się mundurowi innych służb oraz uczniowie klas mundurowych z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

Uczestnicy tej pięknej inicjatywy, oddając krew z okazji „100-lecia Kobiet w Policji”, nie tylko uczcili wyjątkowy jubileusz, ale także pokazali, że wartości solidarności i pomocy innym są im bliskie. Akcje krwiodawstwa w środowiskach mundurowych cieszą się dużym uznaniem, ponieważ są dowodem na zaangażowanie w życie społeczne i wspieranie potrzebujących. Tego typu wydarzenia budują także pozytywny wizerunek służb i zachęcają innych do czynienia dobra. To wydarzenie było nie tylko okazją do promowania idee oddawania krwi jako formy pomocy drugiemu człowiekowi, ale także hołdem dla kobiet, które od 100 lat odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie publicznym i budowaniu zaufania do Policji.

Podczas dzisiejszej akcji dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko informacyjno-edukacyjne Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, przy którym można było uzyskać informacje o programach i badaniach profilaktycznych finansowanych przez NFZ, prewencji i dbałości o zdrowy styl życia oraz działaniach w zakresie zapobiegania chorobom.

Na stoisku można było skorzystać z pomiaru ciśnienia krwi, analizy składu ciała oraz zapoznać się z instruktażem samobadania piersi i jąder. Nie zabrakło też materiałów promujących regionalne programy zdrowotne.