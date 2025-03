Kolejne znaczne ilości narkotyków zabezpieczone przez kłodzkich policjantów Data publikacji 07.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Kłodzka i Kudowy-Zdroju zatrzymali mężczyznę, który w mieszkaniu posiadał znaczną ilość ziela konopi innej niż włókniste, amfetaminę i metamfetaminę. Do policyjnego depozytu trafiło ponad 10 kilogramów substancji zakazanej ustawą. W toku prowadzonych czynności policjanci udowodnili, że 53-latek zajmował się również ich dystrybucją. Na podstawie zebranego do sprawy materiału dowodowego mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kłodzku podejrzany został objęty środkiem zapobiegawczym w postaci aresztu tymczasowego na 3 miesiące.

Skrupulatna praca kłodzkich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, doprowadziła ich na trop jednego z mieszkańców. Jak ustalili kryminalni, w mieszkaniu, którym dysponował 53-latek, mogły znajdować się narkotyki. Na tej podstawie zaplanowali sprawdzenie wytypowanego adresu. Szybko okazało się, że przeprowadzone czynności operacyjne przyniosły zamierzony efekt. Pod wskazanym adresem w trakcie wykonywania czynności, w łazience, mundurowi ujawnili znaczną ilość ziela konopi innej niż włókniste oraz białego proszku. Dość szybko przeprowadzone badanie wstępnie potwierdziło, że ujawniona substancja to nic innego jak amfetamina, metamfetamina oraz marihuana.

Jak ustalili śledczy, z zabezpieczonej ilości ponad 10 kilogramów narkotyków można by było przygotować kilkadziesiąt tysięcy porcji handlowych. W pomieszczeniach mieszkalnych funkcjonariusze zabezpieczyli również wagi elektroniczne, woreczki foliowe, telefony komórkowe oraz pieniądze - ponad 200 tysięcy złotych. W całej akcji brał udział również przewodnik z psem służbowym z Zakładu Karnego w Kłodzku.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Weryfikacji podlega również źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków. Na podstawie zebranego do sprawy materiału dowodowego 53-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Ponadto w toku prowadzonych czynności służbowych policjanci udowodnili, że na początku roku 53-latek zajmował się również dystrybucją zakazanych środków.

Przypominamy, że przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii określają odpowiedzialność karną osób dopuszczających się przestępczości narkotykowej. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, do 12 lat pozbawienia wolności.